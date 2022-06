Amazon regala 5 euro a chi ascolta un podcast. Tutti i dettagli

Amazon sta puntando molto sul servizio di podcast integrato in Amazon Music con un catalogo ricco di contenuti da ascoltare, italiani e internazionali. Podcast come Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal, Profondo Nero di Carlo Lucarelli o La Zanzara di Radio24 sono tra i più ascoltati sulla piattaforma, ma navigando nel catalogo si trovano centinaia di ascolti interessanti su migliaia di argomenti. Un piccolo tesoro di contenuti, insomma, che oggi Amazon ha deciso di far scoprire regalando 5 euro a chiunque ascolti un podcast entro il 20 giugno prossimo.

Come ottenere il buono da 5 euro su Amazon

Sì, avete capito bene. È sufficiente accedere al proprio account di Amazon Music e ascoltare una puntata intera di un qualsiasi podcast tra quelli in catalogo. Fatto questo, Amazon vi invierà via mail, entro 5 giorni, il buono di 5 euro che potete spendere entro i 30 giorni successivi in una spesa di almeno 20 euro su Amazon.it.

L’offerta, unica nel suo genere, è valida soltanto entro il 20 giugno e fino ad esaurimento scorte. Come accade spesso per promozioni di questo tipo, l’offerta non è cumulabile con altre offerte in corso e può essere utilizzata una sola volta per ciascun account idoneo.

Avete già scoperto Amazon Music Unlimited?

Amazon Music Unlimited continua ad essere disponibile con 30 giorni di prova, a costo zero. Con Amazon Music Unlimited ci sarà accesso illimitato ai brani preferiti e quelli nuovi, per riascoltare le canzoni che maggiormente amiamo, in streaming, e per scoprire le novità e le ultime uscite, in modo da rimanere al passo con i tempi. Spazio quindi per i tormentoni dell’estate agli sgoccioli, per un viaggio nei brani della nostra adolescenza e dei ricordi più belli e, infine, per tutte le novità a disposizione, tra artisti del mainstream e quelli indie. L’ascolto in streaming, inoltre, con questa offerta, esclude qualsiasi tipo di pubblicità che possa interrompere l’ascolto. Niente pause con spot a fare da spartiacque tra un pezzo e l’altro. Un’onda di musica preferita, senza alcuna interruzione.

Resta anche assicurata la possibilità di poter ascoltare offline le canzoni, con lo skip illimitato delle tracce. Nessuna condizione, libertà piena e la possibilità, salvando i pezzi, di non essere condizionati dalla connessione, disponibile o meno.

Tutti questi vantaggi, per i nuovi clienti, sono possibili, gratis un mese. È doveroso ricordarvi che una volta terminato il periodo d’uso gratuito di 30 giorni Amazon Music Unlimited si rinnoverà in automatico al costo di 9,99 euro al mese. Il nostro consiglio, se volete usufruire dell’offerta e volete decidere con calma se rinnovare o meno l’abbonamento è quello di perfezionare l’iscrizione e disattivare subito il rinnovo automatico, così da non rischiare di dimenticarvene.