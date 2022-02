Amazon Music Unlimited vs Spotify: quale servizio di streaming scegliere?

I servizi di streaming musicale dominano ormai il mercato in tutto il Mondo. Mese dopo mese, anno dopo anno, queste piattaforme hanno cambiato per sempre il modo in cui usufruiamo della musica, relegando i dispositivi fisici come CD e vinili ad un mercato quasi secondario. I due leader principali di questa rivoluzione sono Spotify e Amazon Music Unlimited, anche se Apple Music sta prendendo sempre più piede non soltanto tra gli utenti dell’universo Apple. Costi simili, caratteristiche simili e cataloghi non così differenti. Di fronte a tante similitudini, quale servizio di streaming musicale bisogna scegliere?

La scelta è soggettiva e dipende da moltissimi fattori, ma in questo approfondimento vogliamo aiutarvi nella decisione mostrandovi i pro e i contro di Spotify e Amazon Music Unlimited, confrontando i punti di forza e quelli che, secondo il nostro parere, possono essere considerati degli svantaggi, a cominciare dai costi ogni mese o ogni anno a seconda della modalità di abbonamento scelta.

Iniziamo con una doverosa specifica: Amazon Music Unlimited è la versione Premium di Amazon Music, inclusa nell’abbonamento ad Amazon Prime con accesso a soltanto 2 milioni di brani, centinaia di radio e playlist da ascoltare e possibilità di utilizzare la piattaforma anche offline e con skip illimitati. Allo stesso modo anche Spotify ha una versione free con limiti simili e una versione Premium in abbonamento mensile. In questa analisi ci concentreremo sulla versioni Premium dei due servizi.

Amazon Music Unlimited vs. Spotify Premium: il catalogo a confronto

Amazon Music Unlimited, invece, ci permette di accedere ad un catalogo composto da più di 75 milioni di brani, milioni di episodi di podcast, utilizzo offline o in streaming senza pubblicità e con skip illimitati. Non solo. L’abbonamento a Amazon Music Unlimited consente di ascoltare migliaia di brani in Dolby Atmom e 360 Reality Audio.

Anche Spotify può vantare un catalogo da oltre 75 milioni di brani e funzionalità premium del tutto simili a quelle di Amazon Music Unlimited: ascolto in streaming e offline, musica senza pubblicità, skip illimitati e un ricco catalogo di podcast anche in esclusiva.

Se il catalogo dei due servizi è pressoché simile e la scelta si riduce ai propri gusti personali, sul fronte della qualità audio proposta ai propri utenti è Amazon Music Unlimited, al momento, a vincere il confronto. Se la piattaforma di Amazon propone già da tempo l’ascolto in alta qualità, Spotify sta clamorosamente tardando ad introdurre quello che è stato ribattezzato Spotify HiFi: atteso entro la fine del 2021, l’audio in altissima qualità su Spotify sembra al momento fermo in un limbo e la stessa azienda non è stata ancora in grado di fornire una tempistica precisa.

Amazon Music Unlimited vs. Spotify Premium: quanto costano e quanto si può risparmiare

Quale servizio conviene? Rispondere a questa domanda può essere molto semplice, ma dipende dalle esigenze dei singoli. I piani base di Amazon Music Unlimited e Spotify Premium hanno un costo identico: 9,99 al mese, ma Spotify offre anche un piano riservato per gli studenti iscritti a università accreditate, proposto al prezzo ridotto di 4,99 euro ma soltanto per 12 mesi (allo scadere dei 12 mesi di utilizzo il piano viene convertito in automatico in quello base da 9,99 euro al mese).

Se siete studenti iscritti all’università, almeno per 12 mesi è più conveniente iscriversi a Spotify. Se, invece, puntate ad ascoltare la vostra musica preferita soltanto attraverso un dispositivo della famiglia Echo o Fire TV di Amazon potete approfittare del piano super economico per Amazon Music Unlimited: 3,99 euro al mese, valido per l’ascolto su un singolo dispositivo da scegliere in fase di sottoscrizione.

Se siete una coppia e puntate a dividere i costi dell’abbonamento ad un servizio di streaming musicale, Spotify Premium è disponibile in versione Duo al costo mensile di 12,99 euro valido per due persone che vivono sotto lo stesso tetto. In questo modo, dividendo i costi, l’abbonamento a Spotify Premium vi costerà soltanto 6,50 euro a persona.

Se, invece, la vostra famiglia è composta da più di due persone, a vincere la gara della convenienza è Amazon Music Unlimited. L’abbonamento Family del servizio di Amazon ha un costo mensile di 14,99 euro con accesso per un massimo di 6 account diversi su più dispositivi. Anche Spotify ha un piano famiglia pensato per un massimo di 6 utenti, ma il costo mensile da sostenere è di 15,99 euro, un euro in più rispetto alla piattaforma di Amazon.

Entrambe le piattaforme offrono un mese di utilizzo gratis per i nuovi utenti, ma Amazon Music Unlimited può contare su una serie di sconti che Amazon offre periodicamente, come il buono regalo da 5 euro valido per tutto il mese di febbraio.

I dispositivi compatibili e l’ascolto offline

Sia Spotify che Amazon Music Unlimited sono fruibili grazie ad applicazioni ufficiali per smartphone, tablet e desktop, oltre che console e altoparlanti intelligenti come quelli della famiglia Echo di Amazon. Anche le interfacce delle app sono molto simili, ma possiamo assegnare un piccolo vantaggio a Spotify legato alla lunga esperienza maturata negli oltre 10 anni di onorata attività. Amazon Music Unlimited è più recente, ma ha comunque messo in piedi un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare.

Come iscriversi ad Amazon Music Unlimited

Iscriversi ad Amazon Music Unlimited è facilissimo. È sufficiente collegarsi A QUESTO INDIRIZZO e perfezionare l’iscrizione. Chi lo farà entro il 28 febbraio 2022 riceverà anche un buono da 5 euro da spendere su Amazon.

Come iscriversi a Spotify

Per iscriversi a Spotify bisogna collegarsi a questo indirizzo e scegliere il piano Premium più adatto alle proprie esigenze.