Amaro mio è il brano inedito dei Bengala Fire presentato nel quinto live show di X Factor 2021. La band è stata scelta da Manuel Agnelli per i live show, dopo le selezioni iniziali, Bootcamp e Home Visit.

Ecco, a seguire, qualche informazione sul gruppo, in attesa di riportarvi testo e audio della canzone.

“Siamo una band rock, con le nostre varie influenze. Ci chiamiamo così perché il Bengala è il fumogeno che si usa durante l’ammaraggio delle navi per segnalare la richiesta d’aiuto. E Fire perché vogliamo rockeggiare in maniera fiammante. Nasciamo nel 2010 alla tenerissima età di 12 anni. Da allora abbiamo sempre scritto pezzi nostri e fatto le cover dei Ramones, Nirvana. La musica brit è la nostra prima vera e propria influenza musicale. Dagli Oasis agli Arctic Monkeys. Quando il supremo Manuel ci ha confermati, tutta la tensione ci è crollata addosso e non avevamo la forza di esprimere la nostra grande emozione. Siamo super felici, fieri, orgogliosi, è onore per noi lavorare con lui. Un turbine di emozioni”