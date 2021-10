I Bengala Fire sono un gruppo musicale in gara a X Factor 2021 e fanno parte del roster di Manuel Agnelli.

I Bengala Fire sono una band nata 11 anni fa. I componenti sono Mattia Mariuzzo, detto Mario, Andrea Orsella, per gli amici Orso, Davide Bortoletto, Borto, e Alexander Puntel, chiamato Lex. Sono passati, nel tempo, dai bar alle feste di paese, con alle spalle circa un centinaio di concerti.

Il gruppo si è esibito alle Audizioni di X Factor 2021 con il loro inedito, Valencia. Ha convinto tutti i giudici presenti tranne Mika che non è rimasto convinto dal loro accento, durante la performance del brano.

Nella fase successiva dei Bootcamp, la band ha scelto di presentare la cover di “Televised Mind” dei Fontaines DC. Con questa seconda esibizione, Manuel Agnelli si è convinto ancora di più della forza dei Bengala Fire, assegnandogli una delle cinque sedie libere.

Infine, agli Home Visit, hanno portato una cover di “See Emily play” dei Pink Floyd. Anche in questo caso, la canzone ha conquistato Manuel Agnelli che li ha scelti per i Live Show.

Nel vlog per Sky, ecco alcune dichiarazioni della band:

“Siamo una band rock, con le nostre varie influenze. Ci chiamiamo così perché il Bengala è il fumogeno che si usa durante l’ammaraggio delle navi per segnalare la richiesta d’aiuto. E Fire perché vogliamo rockeggiare in maniera fiammante. Nasciamo nel 2010 alla tenerissima età di 12 anni. Da allora abbiamo sempre scritto pezzi nostri e fatto le cover dei Ramones, Nirvana. La musica brit è la nostra prima vera e propria influenza musicale. Dagli Oasis agli Arctic Monkeys. Quando il supremo Manuel ci ha confermati, tutta la tensione ci è crollata addosso e non avevamo la forza di esprimere la nostra grande emozione. Siamo super felici, fieri, orgogliosi, è onore per noi lavorare con lui. Un turbine di emozioni”