Si terrà l’11 giugno 2022 il concerto “Una Nessuna Centomila“. Sono passati due anni, causa Covid-19, per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere, che si terrà alla RCF ARENA Reggio Emilia (Campovolo) e vedrà protagoniste Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini, 7 grandi artiste unite per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza.

Ecco il messaggio chiave che ha dato vita a questo live imperdibile:

UNA: perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne;

NESSUNA: perché nessuna donna deve più essere una vittima;

CENTOMILA: il numero delle voci che si potranno unire alle 7 artiste per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne.

Una Nessuna Centomila, cantanti

Alla RCF Arena Reggio Emilia si uniranno eccezionalmente anche quelle di 7 grandi colleghi del panorama musicale italiano, che hanno scelto di sostenere una causa così importante per lanciare un messaggio forte e univoco contro la violenza sulle donne.

Ecco, quindi gli artisti che saliranno sul palco insieme alle protagoniste assolute di questo concerto: Caparezza salirà sul palco insieme a Fiorella Mannoia, Brunoris Sas con Emma, Diodato con Alessandra Amoroso, Sottotono con Giorgia, Tommaso Paradiso con Elisa, Coez con Gianna Nannini e Eros Ramazzotti con Laura Pausini.

Concerto-evento unico e irripetibile, “Una, nessuna, centomila, Il concerto” (organizzato e prodotto da Friends & Partners e Riservarossa) è uno spettacolo che nasce per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza. I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, strutture in grado di fornire un supporto solido e duraturo alle vittime e garantire e assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate.

Una Nessuna Centomila, Biglietti venduti, red zone

I biglietti acquistati in precedenza per lo show restano validi per lo spettacolo di sabato 11 giugno 2022. Sono ancora disponibili posti al prezzo di 49 euro per la blue e green zone.

Posti per la zona Red ,Yellow e Orange zone non sono più liberi.

Sono disponibili, invece, biglietti “Exclusive Pack Platinum Edition” a 349 euro.

Una Nessuna Centomila, Campovolo, parcheggio

L’evento si terrà alla RFC Arena – Reggio Emilia (Campovolo), in Via dell’Areonautica.

Ecco le informazioni su come arrivare e sulla situazione parcheggio:

per chi viene da Modena, uscita n.1 della tangenziale direzione centro città. Si suggerisce di cercare parcheggio nella zona di Via Amendola e proseguire poi a piedi per stazione Ferroviaria storica-Via Agosti-RCF Arena;

per chi viene da Parma, uscita n.4 della tangenziale e parcheggiare in zona Ipercoop e proseguire a piedi per RCF Arena Campovolo.

Si segnala inoltre la disponibilità di parcheggi liberi e gratuiti in zona Mancasale (laterali di via Raffaello, Via falangeri e Via Botticelli), raggiungibili da Viale dei Trattati di Roma.