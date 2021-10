Alygatyr è il singolo che segna il ritorno dei Kasabian, che arriva a più di quattro anno e mezzo di distanza dall’ultimo album in studio, For Crying Out Loud, pubblicato nel 2017.

Il nuovo singolo della band di Leicester capitanata da Sergio Pizzorno è disponibile dal 29 ottobre 2021, ed è entrato in rotazione radiofonica a partire dal 30 ottobre, ed è la prima anticipazione di un nuovo album che uscirà nel 2022.

Il nuovo album dei Kasabian sarà il primo con la nuova formazione: Sergio Pizzorno, il bassista Chris Edwards, il batterista Ian Matthews e il chitarrista Tim Carter. Quest’ultimo ha preso il posto di Tom Meighan, licenziato dalla band nel 2020 a causa di problemi giudiziari.

Alygatyr è un brano alternative rock, che ricorda vagamente, nelle atmosfere, Love is Noise dei Verve, scritto da Sergio Pizzorno e prodotto da quest’ultimo insieme a Fraser T Smith.

Di seguito, trovate testo e traduzione di Alygatyr. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Kasabian – Alygatyr: testo

Get paid, roll like an alligator

Too hot to touch like a radiator

Smoke’s dry, blood on the sofas

And the fast food glows in your Westfield nightmare

Jet packs, life in a simulator

Drip feed and straight to the incubator

We’re all high, living on the fumes

Never back down, never back down, never back down.

I wanna know if you hear the rhythm

I wanna know if you hear them

I wanna know if you hear the rhythm

Out in space.

I wanna know, I wanna know

I wanna know if you hear them.

Cry me a river

Don’t you want the stars in the sky

See, you better rise from the ashes

Don’t you wanna try just a little, will ya?

Try just a little, will ya?

Don’t ever say we’re only human

You’re making all the kids feel insecure

Another day, another dollar

And all we ever wanted was a love so pure

So fresh, smile like a navigator

Riled up, jumped up sophisticator

The pound signs were rolling in her eyes

Never back down, never back down, never back down

Never back down, never back down, back down.

I wanna know if you hear the rhythm

I wanna know if you hear them

I wanna know if you hear the rhythm

Out in space.

I wanna know, I want to know

I wanna know if you hear them.

Cry me a river

Don’t you want the stars in the sky

See, you better rise from the ashes

Don’t you wanna try just a little, will ya?

Try just a little, will ya?

Cry me a river

Don’t you want the stars in the sky

See, you better rise from the ashes

Don’t you wanna try just a little, will ya?

Try just a little, will ya?

Roll like an alligator.

Kasabian – Alygatyr: traduzione

Fatti pagare, rotola come un alligatore

Troppo caldo da toccare come un termosifone

Il fumo è secco, il sangue sui divani

E il fast food risplende nel tuo incubo a Westfield

Zaini, la vita in un simulatore

Flebo e direttamente nell’incubatrice

Siamo tutti fatti, viviamo sui fumi

Mai tirarsi indietro, mai tirarsi indietro, mai tirarsi indietro.

Voglio sapere se senti il ​​ritmo

Voglio sapere se li senti

Voglio sapere se senti il ​​ritmo

Fuori nello spazio.

Voglio sapere, voglio sapere

Voglio sapere se li senti.

Versa un fiume di lacrime per me

Non vuoi le stelle nel cielo?

Vedi, faresti meglio a risorgere dalle ceneri

Non vuoi provare solo un po’, vero?

Prova solo un po’, lo farai?

Non dire mai che siamo solo umani

Stai facendo sentire insicuri tutti i bambini

Un altro giorno, un altro dollaro

E tutto ciò che abbiamo sempre voluto era un amore così puro

Così fresco, sorridi come un ufficiale

Arrabbiato, presuntuoso contraffattore

I segni della sterlina stavano roteando nei suoi occhi

Mai tirarsi indietro, mai tirarsi indietro, mai tirarsi indietro

Mai tirarsi indietro, mai tirarsi indietro, tirarsi indietro.

Voglio sapere se senti il ​​ritmo

Voglio sapere se li senti

Voglio sapere se senti il ​​ritmo

Fuori nello spazio.

Voglio sapere, voglio sapere

Voglio sapere se li senti.

Versa un fiume di lacrime per me

Non vuoi le stelle nel cielo?

Vedi, faresti meglio a risorgere dalle ceneri

Non vuoi provare solo un po’, vero?

Prova solo un po’, lo farai?

Versa un fiume di lacrime per me

Non vuoi le stelle nel cielo?

Vedi, faresti meglio a risorgere dalle ceneri

Non vuoi provare solo un po’, vero?

Prova solo un po’, lo farai?

Rotola come un alligatore.