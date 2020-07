Tom Meighan fuori dai Kasabian: ecco perché

Di Alberto Graziola martedì 7 luglio 2020

Kasabian, Tom Meighan fuori dalla band: ecco cosa è successo

Tom Meighan ha fatto un passo indietro nei Kasabian di comune accordo.

Tom ha lottato con problemi personali che hanno influenzato il suo comportamento per un bel po 'di tempo e ora vuole concentrare tutte le sue energie per riportare la sua vita nella direzione giusta.

Non commenteremo ulteriormente.

Queste le parole apparse sui social dei Kasabian per annunciare ufficialmente l'uscita di Tom Meighan dal gruppo. Nel messaggio si fa riferimento a "problemi personali" ma non è stato aggiunto alcun dettaglio che ne spiegasse il retroscena. "Non commenteremo ulteriormente" è stata la chiosa da parte della band.

Ma nelle scorse ore, è emerso quello che viene indicato come il motivo di questa decisione. Il cantante è apparso al tribunale di Leicester per affrontare le accuse mosse dall'ex fidanzata. L'uomo, secondo quanto emerso, avrebbe ammesso le proprie colpe in tribunale, chiedendo scusa per quanto accaduto e prendendo le responsabilità delle sue azioni.

La band ha pubblicato sei album dal 2004, cinque dei quali hanno raggiunto il numero uno nel Regno Unito.

Via | CNN