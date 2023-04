Da venerdì 7 aprile sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Bresh, “Altamente mia”. Ecco le anticipazioni e di cosa parla il brano.

Bresh, Altamente mia, Significato canzone

Prodotta da Shune, “Altamente mia” racconta la fine di una storia d’amore attraverso un susseguirsi di fotografie della vita quotidiana di una coppia ormai al capolinea, ma che ancora non è pronta a lasciarsi andare del tutto, lasciando aperta una speranza per il futuro.

“… che forse sotto sotto a noi ci piace litigare, mi piaci troppo se mi sai insultare, grido vaffanculo mentre scendo le scale perché da solo non ci riesco stare. Ho bisogno di te”

Ecco le parole di Bresh:

“Altamente mia è una storia che, pur molto verosimile, è in realtà frutto di una visione immaginaria e disfattista dell’amore. È la speranza che la relazione continui a crescere ma con il pensiero a un futuro che potrebbe lasciare l’amaro in bocca. Il desiderio di trovare l’anima gemella si affianca alla paura che tutto possa finire”

Bresh aveva già anticipato l’uscita della canzone spoilerando pochi secondi del ritornello nell’ultimo frame del videoclip di “Guasto d’amore”, canzone pubblicata lo scorso gennaio e certificata disco di platino.

“Guasto d’amore” e “Altamente mia” sono i primi due brani del 2023, dopo il successo ottenuto nell’anno precedente con l’album “Oro Blu”, certificato disco di platino e debuttato in vetta alla classifica Fimi/gfk degli album più venduti, seguito dal singolo estivo “Il meglio di te” (disco d’oro).

Vi terremo aggiornanti con audio, testo e video non appena disponibili.

Tour 2023, concerti

Nell’estate 2023 Bresh tornerà a esibirsi dal vivo a partire dal 2 giugno al Meeting del mare XXVII a Marina di Camerota (SA) e proseguendo a Roma, il 20 giugno in occasione del Rock In Roma, al Viper Summer Festival di Firenze il 21 giugno, a Genova, 9 luglio (sold out) e 10 luglio al Porto Antico, a Milano il 19 luglio presso il Carroponte (sold out), l’11 agosto all’Arena della Regina di Cattolica (RN), il 12 agosto all’Ascoli Summer Festival di Ascoli Piceno e concludendo all’Italian Style Festival di Ortona (CH) il 31 agosto.