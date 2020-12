Ennesimo record storico per All i Want for Christmas is you di Mariah Carey.

Come già sottolineato in più occasione, la canzone è ormai diventata un vero e proprio classico delle festività, in grado di risalire in classifica fin dalla fine di novembre. Per settimane, il pezzo torna ad essere tra i più trasmessi in radio e balza ai vertici dei brani più venduti e ascoltati. E proprio lo streaming ha incoronato la Carey, su Spotify, per il record ottenuto in un solo giorno.

La sua iconica traccia natalizia, alla vigilia di Natale, ha stabilito il record di tutti i tempi per il più grande streaming in un giorno nella storia di Spotify con 17,223 milioni di stream, secondo Chart Data che fornisce statistiche musicali giornaliere da varie fonti.

La notizia del traguardo è stata condivisa dalla cantante che ha commentato con entusiasmo il traguardo.

“So che la gente pensa che io stia facendo “moneta” (piccolo segreto: gli artisti incassano pochissimo dagli streaming) ma il vero motivo per cui sono seduta qui con stupore e gratitudine è vedere la gioia che porta questa piccola canzone che ho scritto. GRAZIE E BUON NATALE !!!”

WOW 🤯🥳😭 I know people think I'm making "coin" (lil' secret: artists make very little from streams) but the real reason I'm sitting here in astonishment & gratitude is seeing the joy this little song I wrote brings to people. THANK YOU & MERRY CHRISTMAS!!! ❤️🎄❤️🎄❤️‼️❄️❄️❄️‼️ https://t.co/jlhrtiN0h1 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 25, 2020

Del resto, in molto sottolineano come questo pezzo porti cassa nelle tasche della cantante. Ed è innegabilmente così, visto anche anche il primo posto nuovamente ottenuto per settimane nella classifica americana della Billboard Hot 100. Non c’è annata (nemmeno questa da dimenticare sotto ogni punto di vista) che non preveda un balzo ai vertici per questo evergreen natalizio.

E pensare che questa canzone, inizialmente non voluta dalla stessa Mariah che sembra averla registrata dopo diverse resistenze e dubbi, ha ben 26 anni. Il rilascio, infatti, avvenne nel 1994 con la pubblicazione di “Merry Christmas“.

Più di vent’anni e All I want for Christmas is you, ha sempre più fama e ascolto ai livelli di classici di repertorio come Silent Night o Jingle Bells.