Nuovo record per All I want for Christmas is you di Mariah Carey. La cantante è la prima ad essere riuscita ad arrivare al primo posto nella Billboard Hot 100 in tre anni consecutivi.

A partire da questa settimana, “All I Want For Christmas Is You” ha raggiunto per la terza volta il numero uno in Usa, ed è la prima volta che una canzone ha raggiunto la vetta delle classifiche di Billboard in tre periodi differenti, anno dopo anno. Il brano non è salito al numero uno, poi è scesa al numero due, per poi tornare al numero uno. È iniziato al di fuori della Hot 100 e poi è arrivata al numero uno tre volte.

La canzoneè arrivata nella top 10 per la prima volta nel 2017, quindi ha raggiunto il numero uno nel 2019, 2020 e ora nel 2021. Chiaramente non sta rallentando affatto, quindi probabilmente raggiungerà questo risultato anche l’anno prossimo e poi l’anno ancora dopo…

E’ assolutamente difficile riuscire a raggiungere un simile risultato nella storia della Billboard Hot 100. Per intenderci, come sottolineato da Billboard, il record precedente è stato stabilito da “The Twist” di Chubby Checker. Raggiunse il numero uno nel 1960, poi di nuovo nel 1962 e mai più.

Oltre a Mariah Carey, anche la top ten della Billboard Hot 100 include numerose canzoni natalizie, tra cui 6 nella top 10: “Rockin’ Around the Christmas Tree” di Brenda Lee al n. 2, “Jingle Bell Rock” di Bobby Helms sale al n. 4, “A Holly Jolly Christmas” si trova alla 5, “The Most Wonderful Time of the Year” di Andy Williams e “Last Christmas” di Wham! raggiungono rispettivamente il n. 6 e il n. 9 nella classifica.

Per quanto riguarda, invece, i brani NON natalizi, “Easy on Me” di Adele scivola alla n. 3 nella Hot 100, dopo sette settimane non consecutive al n. 1, “Stay” di Kid Laroi e Justin Bieber scivola dalla 4 alla 6 nella Hot 100, Lil Nas X e “Industry Baby” di Jack Harlow scivola al n. 10.