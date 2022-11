Dal 25 novembre, è disponibile il nuovo album di Alice, dal titolo Eri con me, con il quale la cantante ha voluto nuovamente omaggiare Franco Battiato, reinterpretando 16 celebri canzoni del compianto cantautore, musicista e regista siciliano scomparso l’anno scorso.

L’album, disponibile in versione CD e in doppio Vinile, è stato registrato in studio con Carlo Guaitoli (collaboratore di Battiato per oltre vent’anni) e con I Solisti Filarmonici Italiani.

Le carriere di Alice e di Franco Battiato, nel corso degli anni, si sono incrociate in molteplici occasioni.

La loro collaborazione artistica iniziò nel 1980 con il singolo Il vento caldo dell’estate e l’album Capo Nord per il quale Battiato firmò molti brani, curando tutti gli arrangiamenti.

Nel 1985, Alice pubblicò l’album Gioielli Rubati, una prima raccolta di 9 canzoni tratte dal repertorio di Franco Battiato.

Nel 2003, la cantante, premiata quest’anno con il Premio Tenco alla carriera, pubblicò l’album di cover, Viaggio in Italia, che contiene Come un sigillo, l’inedito dell’album di cover di Battiato, Fleurs 3, ed È stato molto bello, canzone che fa parte dell’album Gommalacca.

Altre collaborazioni tra Alice e Battiato arrivarono negli anni ’10 con Eri con me, la canzone che dà il titolo a questa raccolta, contenuta nell’album di Alice, Samsara, pubblicato nel 2012 (e ripubblicata da Franco Battiato nell’album Apriti Sesamo), e con Veleni, contenuto nell’album Weekend, pubblicato da Alice nel 2014.

Nel 2016, inoltre, Alice e Franco Battiato partirono insieme per un lunghissimo tour.

Nel 2020, infine, ha avuto inizio il tour Alice canta Battiato, tuttora in corso, che vede protagonisti anche Carlo Guaitoli e I Solisti Filarmonici Italiani.

Di seguito, la tracklist.

Alice – Eri con me: tracklist

1. Da Oriente a Occidente

2. Eri con me

3. Lode all’inviolato

4. Io chi sono?

5. E ti vengo a cercare

6. La cura

7. Povera patria

8. L’addio

9. Il re del mondo

10. L’animale

11. La stagione dell’amore

12. Chanson egocentrique

13. I treni di Tozeur

14. Prospettiva Nevski

15. Sui giardini della preesistenza

16. Torneremo ancora