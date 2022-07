Alessandra Amoroso è pronta per il “Tutto accade tour” 2022. Dopo la data a San Siro, la cantante salentina ha annunciato nuovi concerti nei principali palasport da fine novembre. Ecco tutte le informazioni per la prevendita e le anticipazioni sui live.

Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “Tutto Accade tour”.

Queste le date:

29 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

Alessandra Amoroso, biglietti concerti Tutto accade tour 2022

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita su Ticketone e Ticketmaster dalle ore 16.00 di venerdì 15 luglio. Qui tutte info.

Alessandra Amoroso e il successo a San Siro

Alessandra Amoroso è reduce dal successo del suo concerto a San Siro, la seconda donna italiana – dopo Laura Pausini- ad essersi esibita allo Stadio Meazza. Per lei, 41.900 mila persone presenti per oltre due ore e mezza di musica. Sul palco un corpo di ballo composto da ben 90 ballerini con la direzione coreografica di Veronica Peparini, l’orchestra di 47 elementi diretta dal Maestro Pino Perris e la band composta dagli 8 musicisti che condividono il palco con Alessandra da ben 13 anni: Davide Aru (direzione artistica e chitarre), Ronny Aglietti (basso e sequenze), Dado Pecchioli (batteria), David Pieralisi (chitarre), Alessandro Magnalasche (chitarre), Roberto Bassi (tastiere), Luciana Vaona (cori), Pamela Scarponi (cori). Uno show totale in cui l’artista si è messa in gioco per la prima volta come performer a 360 gradi, uno spettacolo arricchito tecnicamente da 600 corpi illuminanti, un laser show di ultima generazione, 400 mq di led, automazioni per la movimentazione degli schermi ed effetti speciali.

Tutto accade a San Siro, inoltre, per lei, è stato il 200esimo concerto della sua carriera.