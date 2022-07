Stasera, Alessandra Amoroso si esibirà a San Siro, Milano, con il concerto evento “Tutto accade a San Siro”. La cantante sarà la seconda artista italiana a salire su uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock a livello internazionale. Il live è anche il 200esimo concerto nella sua carriera e si preannuncia come uno show totale per vivere insieme ai suoi fan un’esperienza travolgente e indimenticabile.

Alessandra Amoroso, San Siro, 13 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti e posti per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro da 38 euro con sconti anche per la fanpage della cantante, la Big Family.

Alessandra Amoroso, San Siro, 13 luglio 2022, Anticipazioni scaletta

La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a San Siro è, ovviamente, top secret. Ecco i brani che sicuramente non mancheranno:

Estranei a partire da ieri

Senza nuvole

La mia storia con te

Il mondo in un secondo

Urlo e non mi senti

Immobile

Prenditi cura di me

E’ vero che vuoi restare

Ti aspetto

Stupida

Niente

Amore puro

Fuoco d’artificio

Bellezza, incanto e nostalgia

Non devi perdermi

Vivere a colori

Stupendo fino a qui

Sul ciglio senza far rumore

Comunque andare

Fidati ancora di me

La stessa

Dalla tua parte

Forza e coraggio

Trova un modo

Sorriso grande

Canzone inutile

Piuma

Tutte le volte

Karaoke

Camera 209

Ovviamente sono attesi anche ospiti pronti a raggiungerla sul palco in questa serata speciale. Vi terremo aggiornati con tutti gli aggiornamenti sul concerto evento a San Siro.

Alessandra Amoroso, San Siro, 13 luglio 2022, Come arrivare

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Da Milano Linate

Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Da Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Da Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Se si arriva da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Se si arriva da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Arrivando da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.

Per l’evento a San Siro sono state attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico. Frecciarossa, treno ufficiale di “TUTTO ACCADE a San Siro”, ha attivato l’offerta ‘’Speciale Eventi’’ con sconti fino al 50 % per i possessori del biglietto per il concerto (leggi qui per tutti i dettagli)

Alessandra Amoroso, San Siro, 13 luglio 2022, Come tornare con i mezzi

In occasione del concerto di Alessandra Amoroso sono stati allungati gli orari del rientro con la metropolitana, come riportato anche dal sito ATM (clicca qui):

M1: treni in servizio da Lotto verso Sesto Fs. Ultima partenza da all’1:20

M5: treni in servizio da San Siro Stadio verso Bignami. Ultima partenza all’1:00

Chiudono invece al solito orario:

le linee M2 e M3

le tratte M1 Rho < > Lotto, Sesto < > Bisceglie e Sesto > Rho

Tutti gli orari sono anche disponibili sulla app di ATM.