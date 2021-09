“Hai cantato di fronte a Madonna!” Così, Silvia Toffanin, a Verissimo, ha parlato con Al Bano del suo incontro con la popstar mondiale, questa estate in vacanza in Puglia per festeggiare il suo compleanno. E, proprio durante quelle giornate, Miss Ciccone è andata da Al Bano a cena, ascoltando anche il cantante esibirsi di fronte a lei.

Lo stesso Al Bano ha confermato:

“Sicuramente molto interessante. Io l’avevo già vista nella città di Istanbul, molti anni fa, quando era venuta a fare il tour in Turchia. L’ho vista e me la sono studiata, è una grande e speciale artista. E le ho cantato l’Ave Maria. Lei ama molto “Caruso” di Lucio Dalla. E ho cantato anche “Volare”, un inno internazionale, “Felicità”. Ma ho cantato anche “I cigni di Balaka” che è stata la canzone in contrapposizione con il brano di Michael Jackson “Will you be there”. Ue canzoni uguali con la differenza che io l’avevo scritta nel 1987 e lui nel 1991. Quindi abbiamo fatto un po’ di cause e mi hanno anche dato ragione. Ciò non toglie che il grande Michael Jackson ha lasciato una scia ineguagliabile”

Dopo il commento di Al Bano sulla sua esibizione davanti a Madonna (e dopo aver ricordato di aver vinto la causa contro Michael Jackson), Silvia Toffanin ha mostrato il video dell’incontro tra i due artisti in terra pugliese (Potete recuperarlo cliccando qui).

Quest’anno, Madonna ha nuovamente scelto l’Italia -precisamente la Puglia– per il suo compleanno. La cantante ha soffiato sulle sue 63 candeline a Borgo Egnazia, , un resort extralusso a Savelletri di Fasano. Non è la prima volta per lei, avendo già deciso di passare questo giorno di festa, nello stesso luogo, anche nel 2016 e 2017.

Negli scatti ad agosto, con lei, nelle foto, il compagno e ballerino Ahlamalik Williams (mentre condividono un cono gelato in complicità). Nelle altre immagini, Madonna -bellissima con un abito colorato è insieme all’attrice Dei Mazar e ai figli.