Registrato il 18 maggio e andato in onda, per la prima volta, su Canale 5, il 23 maggio 2023, stasera su Canale 5 verrà trasmesso -in replica– il concerto evento “Al Bano – 4 volte 20” per festeggiare l’ottantesimo compleanno del cantante e la sua carriera ricca di successi e pezzi evergreen. L’artista, nel corso di quest’evento, ripercorrerà oltre 50 anni di hit come Felicità, Nel sole, Sharazan, Mattino, Ci sarà, È la mia vita e Nostalgia Canaglia. Ci sarà anche l’occasione per ascoltare i suoi brani più recenti. Sul palco, inoltre, verrà raggiunto da amici e componenti della famiglia, pronti a celebrare con lui questa data importante.

Al Bano, 4 volte 20, ospiti concerto Arena di Verona

Gli ospiti musicali che condivideranno con Al Bano il palco dell’Arena di Verona saranno Gianni Morandi, Renato Zero, Umberto Tozzi, i Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi. Renato Zero farà un regalo speciale al cantante pugliese. Sarà presente anche Adriano Celentano, con un collegamento a sorpresa per non mancare all’omaggio.

Inoltre, tra gli ospiti, non mancherà anche Romina Power con cui Al Bano celebrerà il loro sodalizio artistico che ha avuto inizio nel 1970. Sul palco, inoltre, saliranno anche i figli di Al Bano: Yari, Cristèl, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Il cantante e gli ospiti si esibiranno dal vivo, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

Lo spettacolo di questa sera ha anticipato il tour teatrale È la mia vita, che ha avuto inizio con la data del 22 maggio scorso a Prato.

La scaletta del concerto di Al Bano all’Arena di Verona per lo show evento “4 volte 20”

Ecco la scaletta delle canzoni eseguite da Al Bano durante il concerto all’Arena di Verona, 4 volte 20.

La siepe

Un mond0 d’amore

L’uva fogarina, Quel mazzolin di fiori, Quant’è bello lu primm’ammore.

Il ragazzo che sorride

C’era un ragazzo

Il ragazzo della via Gluck

Caruso

Amico

Nel perdono

Nel sole

Ci sarà

Nostalgia canaglia

Cara terra mia

Aria Pura

I cigni di Balakà

Sharazan

Raccogli l’attimo

E fu subito amore

Felicità

E’ la mia vita

Libertà

Che sarà

Sarà perché ti amo

Mattino

Va pensiero

Gloria

Come ti vorrei

Testarda io

Zingara

L’uomo in frack

Ciao ciao bambina

Non vado via

Nessuno

Hallelujah

Inno di Mameli

4 volte 20, dove vedere in tv e streaming il concerto di Al Bano

Sarà possibile seguire Al Bano – 4 volte 20 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.