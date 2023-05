Questa sera, martedì 23 maggio 2023, andrà in onda in prima serata su Canale 5, Al Bano – 4 volte 20, il concerto-evento all’Arena di Verona con il quale il cantante di Cellino San Marco festeggerà il suo ottantesimo compleanno.

L’evento è prodotto da ArcobalenoTre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni.

Al Bano – 4 volte 20, ospiti e anticipazioni: chi sono?

Il concerto che andrà in onda questa sera è stato registrato lo scorso 18 maggio. I biglietti sono finiti sold out in poche settimane.

Al Bano, nel corso di quest’evento, ripercorrerà oltre 50 anni di carriera costellata da grandi successi come Felicità, Nel sole, Sharazan, Mattino, Ci sarà, È la mia vita e Nostalgia Canaglia. Il cantante riproporrà anche i suoi successi più recenti.

Gli ospiti musicali che condivideranno con Al Bano il palco dell’Arena di Verona saranno Gianni Morandi, Renato Zero, Umberto Tozzi, i Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi. Renato Zero farà un regalo speciale al cantante pugliese. Sarà presente anche Adriano Celentano, con un collegamento a sorpresa.

Tra gli ospiti, ci sarà anche Romina Power con cui Al Bano celebrerà il loro sodalizio artistico che ha avuto inizio nel 1970. Sul palco, inoltre, saliranno anche i figli di Al Bano: Yari, Cristèl, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Il cantante e gli ospiti si esibiranno dal vivo, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

Lo spettacolo di questa sera ha anticipato il tour teatrale È la mia vita, che ha avuto inizio con la data del 22 maggio a Prato. Le prossime date si terranno il 5 agosto e Civitanova Marche e l’11 agosto a San Martino di Lupari.

Al Bano – 4 volte 20: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Al Bano – 4 volte 20 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di Soundsblog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.