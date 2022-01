Aka 7even ha condiviso un messaggio sui social nel quale ha raccontato di essere risultato positivo al Covid-19. Il cantante, selezionato tra i 25 Big in gara al Festival di Sanremo 2022, ha rassicurato i fan spiegando di essere asintomatico e di non aver sintomi. Anche le persone che gli sono vicine stanno bene.

Ciao a tutti,

Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19.

Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino.

Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia,

Vi abbraccio forte!

A presto,

Aka — Aka 7even (@Aka7evenreal) January 17, 2022

Torna, quindi, a delinearsi sul Festival di Sanremo 2022, l’ombra del Covid, a due settimane dalla partenza. Come specificato da Amadeus, il regolamento non prevede l’eliminazione o l’esclusione dalla gara di un artista risultato positivo al Covid. In quel caso, come avvenne lo scorso anno con Irama, verrà trasmesso il video registrato delle prove che si terranno nei giorni precedenti al Festival di Sanremo.

Mancano ancora diversi giorni prima dell’inizio del Festival e anche i tempi sono più che favorevoli ad una negativizzazione per Aka 7even, impossibilitato, però, nei prossimi giorni, ad eventuali prove sul palco del Teatro Ariston.

Aka 7even aveva commentato così la sua partecipazione in gara:

“Quando Amadeus ha annunciato il mio nome tra i partecipanti del Festival non potevo credere alle mie orecchie: l’Ariston è il palco più prestigioso d’Italia, un traguardo davvero importante e questo Festival è il coronamento di un anno incredibile. Sono già elettrizzato all’idea di poter cantare il mio brano lì dove ho visto negli anni passare artisti che hanno fatto la storia”

Si esibirà con il brano “Perfetta così”. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” è già stato certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino