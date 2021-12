AKA 7even è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. In occasione della finale di “Sanremo Giovani”, in onda il 15 dicembre 2021, ha svelato il titolo della canzone: “Perfetta così“.

Dopo un anno da sogno il 2022 dell’artista inizia calcando il palco più ambito della musica italiana. Dopo aver conquistato pubblico e critica con la sola forza della sua musica, aver vinto agli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act, aver pubblicato la sua prima autobiografia dal titolo “7 vite” a soli 21 anni, Aka 7even è pronto per fare il suo debutto sul teatro Ariston.

“Quando Amadeus ha annunciato il mio nome tra i partecipanti del Festival non potevo credere alle mie orecchie: l’Ariston è il palco più prestigioso d’Italia, un traguardo davvero importante e questo Festival è il coronamento di un anno incredibile. Sono già elettrizzato all’idea di poter cantare il mio brano lì dove ho visto negli anni passare artisti che hanno fatto la storia”

Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato. Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino. Il brano ha esordito al primo posto della classifica italiana Itunes e ha raggiunto anche il posto nei primi 5 della Classifica Top Singoli FIMI, è stato inoltre l’unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” è già certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino. È appena uscito il suo primo libro, “7 vite”, edito da Mondadori, in libreria dal 23 novembre. Il suo ultimo singolo è “6PM”, una power ballad malinconica che racconta la fine di un amore, una riflessione sul tempo e sul suo ruolo nella vita di tutti noi, nelle nostre relazioni. Il 2021 di Aka 7even è coronato da due traguardi importantissimi: la vittoria come BEST ITALIAN ACT agli MTV EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72sima edizione del Festival di Sanremo.