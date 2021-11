In attesa di vedere come se la caveranno i Måneskin, nominati nelle categorie Best Rock e Best Group e presenti anche in qualità di performer, il vincitore per quanto riguarda la categoria locale, Best Italian Act, agli MTV Europe Music Awards 2021, è già stato comunicato ufficialmente.

Aka7even, il cantautore e rapper di 21 anni lanciato nel corso della ventesima edizione di Amici, è il Best Italian Act di quest’edizione.

Gli altri quattro artisti nominati erano Caparezza, Madame, i sopraccitati, e anche favoriti, Måneskin e Rkomi.

Aka7even, Best Italian Act: il post sui social

Aka7even ha commentato la vittoria con il seguente post, condiviso sui social pochi minuti fa, in una foto che lo ritrae insieme al premio:

Best Italian Act agli MTV EMAs, ancora non riesco a crederci. È stato un anno incredibile, che continua a stupirmi e a portarmi in luoghi sempre nuovi e inaspettati, fino ad arrivare a uno dei più grandi eventi della musica internazionale. E tutto è stato possibile grazie a voi, grazie al vostro supporto. Questa vittoria è nostra, vi prometto che cercherò di far arrivare la mia musica sempre più lontano. Abbiamo appena iniziato!

Per quanto concerne la categoria Best Italian Act, Aka7even succede a Diodato, vincitore nella scorsa edizione degli MTV EMAs.

Per quanto riguarda, invece, gli artisti lanciati da Amici di Maria De Filippi, Aka7even è il terzo artista lanciato dal talent show di Canale 5 ad essersi aggiudicato il premio, dopo Alessandra Amoroso, vincitrice nel 2014, e Annalisa, vincitrice nel 2018.

L’MTV Europe Music Award, quindi, arriva come coronamento di un anno molto positivo per Aka7even. In concomitanza con la sua partecipazione ad Amici 20, il rapper e cantautore napoletano ha pubblicato i singoli Yellow, Mi manchi, Mille parole, Loca e 6 PM e, successivamente, ha pubblicato il suo album d’esordio omonimo, lo scorso 21 maggio.

Con l’album, Aka7even ha ottenuto il Disco di Platino mentre con i singoli, ne sono arrivati altri cinque (due Dischi di Platino con Mi Manchi e tre con Loca).