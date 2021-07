E’ uscito oggi Africa, il nuovo brano di Mannarino che anticipa l’album V in uscita il 17 settembre, disponibile in preordine e pre-save da questa notte.

Scritto da Mannarino (prodotto da Mannarino, Joey Waronker e Iacopo Brail Sinigaglia) la canzone ha un voluto senso di richiamo ad una irrazionalità misteriosa e liberatoria rappresentata da una donna-africa, magica e potente.

“Fiore, caverna, pantera, acqua nera”, parole che si fanno immagine di bellezza, forza, protezione, vita, mentre si balla una danza primordiale, epica e futura.

Natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna, sono questi solo alcuni dei temi affrontati dal cantautore nel prossimo album V, il disco più politico e visionario della sua carriera dove l’amore, l’irrazionale e un senso magico della vita diventano strumenti reali di decolonizzazione del pensiero e di resistenza umana.

V, il nuovo album di Mannarino, è stato registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro, l’Amazzonia e l’Italia. Per alcuni dei pezzi incisi, Mannarino si è avvalso di alcuni produttori internazionali come Joey Waronker e Camilo Lara (Mexican Institute of Sound) oltre che di Tony Canto e Iacopo Brail Sinigaglia.

Qui sotto audio e testo della canzone.

Africa

Vulcano donna uomo

Neanderthal

La donna si girò

Fiore, caverna, pantera, acqua nera

Fiore, caverna, pantera, acqua nera

Lasciami entrare nell’Africa

Qui fuori c’è troppa logica

Lasciamo fare alla musica

Lo so che non sei così angelica

C’è un’invasione barbarica

Nella tua danza galattica

Il vento di stelle fruttifica

Quando la mistica è fisica

La luna è piena

Sul mondo

La vita trema

Dentro di te

Un fiume in piena

Nella tua schiena

C’è un sistema solare

Di vertebre e di mare.

Lasciami entrare nell’Africa

Ballare è una mossa politica

Il buio ha una vista poetica

Siamo in un’orbita armonica

Nella tua anima ellittica

C’è una sorgente di musica

Coperti di polvere cosmica

Andiamo a nascere in Africa