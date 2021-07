Si intitola “V” il nuovo disco di Mannarino, in uscita il 17 settembre 2021. Il nuovo progetto sarà disponibile in versione cd e doppio vinile oltre che su tutte le piattaforme digitali di streaming e download.

L’album è stato registrato tra New York, Los Angeles, Città del Messico, Rio De Janeiro, l’Amazzonia e l’Italia. Per alcuni brani incisi, Mannarino si è avvalso di alcuni produttori internazionali come Joey Waronker e Camilo Lara (Mexican Institute of Sound) oltre che di Tony Canto e Iacopo Brail Sinigaglia.

C’è un messaggio chiaro nelle tracce incise, un invito ad appellarsi alla saggezza ancestrale degli esseri umani. E’ descritto come un disco che parla le lingue del mondo, intriso di suoni di foresta e voci indigene registrate in Amazzonia:

Mannarino va alla ricerca della sorgente tribale e atavica dell’umanità, proposta come unico e potente antidoto contemporaneo alla brutalità del disumano.

Natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna. Tra le anticipazioni svelate di “V”, questi solo alcuni dei temi affrontati dal cantautore nel disco più politico e visionario della sua carriera dove l’amore, l’irrazionale e un senso magico della vita diventano strumenti reali di decolonizzazione del pensiero e di resistenza umana.

Insieme al titolo e alla data di pubblicazione, Mannarino ha voluto condividere anche la cover del disco che raffigura una donna combattente, guerriera.

L’immagine è l’unione di due elementi: la donna e la resistenza indigena fusi insieme in un’azione, quella di calarsi il passamontagna – o forse di toglierlo – immagine evocativa di una entrata in azione, un’azione che è difesa non violenta, poetica e ispiratrice. Calarsi il passamontagna per andare in guerra o toglierlo per mostrare e difendere la propria identità? Un’immagine contemporanea che trova la sua forza in una nuova tribalità, allo stesso tempo antica e futura.

Vi terremo aggiornati con la tracklist e i titoli delle tracce non appena disponibili. Ancora non è stato rivelato il primo singolo che sarà rilasciato per promuovere il progetto, a distanza di 4 anni dal suo ultimo lavoro in studio, “Apriti cielo”, uscito nel 2017 e arrivato al primo posto nella classifica Fimi dei dischi più venduti.