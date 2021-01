Uno degli interrogativi musicali che accompagna il 2021 è legato sicuramente all’uscita del nuovo album di Adele. Inizialmente previsto l’anno scorso, il disco è stato poi rimandato per via della pandemia da Covid-19. A giugno, il manager della cantante aveva dichiarato:

Siamo tutti nella stessa barca, stai facendo delle cose e poi all’improvviso, il mondo si ferma. Uscirà quando sarà pronto. Non posso ancora fissare una data. Abbiamo della musica, certo, ma ci stiamo ancora lavorando

E adesso, a dare qualche indiscrezione in più stato Alan Carr, un carissimo amico di Adele. In una recente intervista con Michelle Visage, giudice di RuPaul’s Drag Race, ha confermato di aver ascoltato alcune tracce inedite del disco tanto atteso, definendole sorprendenti.

Oh mio Dio, è così sorprendente. È così incredibile. Le ho detto, ho detto, ‘Quella voce è come un vecchio amico’. È davvero come un vecchio amico. Perché ci sono alcune persone nelle classifiche che suonano un po’ come Adele e tu dici “Oh, sembrano Adele”, e poi quando senti di nuovo la sua voce dici: “Oh no, ce n’è solo una. C’è solo una Adele”

Ma i rumors sul nuovo album non sono finiti qua. Si parla di un’uscita probabilmente prevista per il mese di febbraio (e in caso di conferme, la notizia non dovrebbe arrivare fra molto) e di una possibile collaborazione con Beyoncé. Del resto, Adele aveva sempre espresso la grande stima e l’amore immenso per la collega:

“Chiunque mi conosca sa che la mia priorità principale nella vita al di fuori di mio figlio è Beyoncé”.

Inoltre, il batterista dei Pearl Jam Matt Chamberlain ha rivelato di aver lavorato alla nuova musica di Adele il mese scorso: ha registrato alcune parti di batteria per il nuovo LP e ha avuto “brividi” ascoltando la sua voce “potente ed emotiva” .

La cantante ha “riversato il suo cuore e la sua anima” nel nuovo album e ha trovato la musica “come terapia” dopo la fine del suo matrimonio con Simon Konecki nel 2019. Una fonte ha raccontato, in precedenza: