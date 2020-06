Quando esce il nuovo album di Adele? Risponde il manager della cantante

Sono passati cinque anni dall'ultimo disco in studio di Adele. Era il 2015 e, trainato dal singolo "Hello", il disco 25 confermò il successo trascinante e mondiale dei precedenti lavori. Il 2020 doveva essere l'anno che avrebbe segnato l'atteso comeback della cantante inglese. Ma, come sappiamo tutti, molti piani sono saltati in questi mesi e la colpa è sempre legata al Covid-19.

E così, il nuovo album di Adele non uscirà più a settembre, come previsto. E' stato il suo manager a confermare questa indiscrezione, in una recente intervista. Rumors insistenti hanno indicato come data di uscita dell'album nel 2021 e Jonathan Dickins ha ora ammesso che al momento non c'è un periodo per quando il progetto sarà disponibile.

"Siamo tutti nella stessa barca, stai facendo delle cose e poi all'improvviso, il mondo si ferma. Uscirà quando sarà pronto. Non posso ancora fissare una data. Abbiamo della musica, certo, ma ci stiamo ancora lavorando"

La star, il cui ultimo album, 25, ha venduto 22 milioni di copie in tutto il mondo e ha vinto due Grammy Awards, qualche tempo fa era impegnata in un live su Instagram con i produttori Babyface e Teddy Riley. La chat è stata continuamente interrotta da problemi tecnici, portando Adele a commentare:

"Dai, è il 2020 - non possiamo ottenere ciò che vogliamo!"

E questa frase ha portato i fan a pensare ad un rinvio del disco nel 2021.

Intanto, il frontman dei OneRepublic Ryan Tedder, che sta collaborando con Adele nel nuovo album, ha dato ai fan delle buone notizie il mese scorso quando ha detto che "suona meglio che mai".

Ryan, in passato, ha aiutato il cantante a scrivere successi classici come Rumor Has It e Turning Tables.

Adele, che ha chiesto il divorzio da suo marito a settembre, avrebbe intenzione di rilasciare una traccia nella quale mostrarsi "ottimista" riguardo al passaggio dal matrimonio fallito con Simon Konecki.

