Siamo qui è il titolo del nuovo singolo di Vasco Rossi che anticipa la pubblicazione dell’omonimo album disponibile dal 12 novembre.

Siamo qui è il nuovo singolo di Vasco Rossi e uscirà venerdì 15 ottobre 2021. L’annuncio è stato fatto dallo stesso rocker attraverso i social, con un video teaser e una brevissima anteprima del pezzo. Insieme, anche qualche intenso passaggio della canzone, attesissima dai fan.

Qui, a seguire, inoltre, una breve pillola video con il making of del video ufficiale che accompagnerà il pezzo:

Ecco le parole condivide da Vasco Rossi per parlare del significato del suo nuovo pezzo, Siamo qui, fuori dal 15 ottobre 2021:

Siamo qui.. pieni di guai….

Sono i guai dell’ essere “gettati in questo mondo”.

In quanto è, l’uomo è stato gettato nel mondo, cioè non si è messo da sé nella condizione di esistere in questo o quel mondo. … In sostanza, l’uomo non viene prima della sua esistenza: egli vi è gettato; non può risalire a prima del fatto che c’è, non può essere la causa di sé. (Heidegger)

Sono stato ispirato nello scrivere da Lacan.

ho letto “Desiderio, godimento e soggettivazione” di Massimo Recalcati e mi si è aperto un mondo. La psicoanalisi è la mia vecchia passione, la coltivavo già da quando ero giovane, avrei voluto studiare psicologia, anzi per due anni l’ho proprio studiata. Avrei voluto fare lo psicoanalista… 😜💥🤟