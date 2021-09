Gli ABBA hanno già infranto un record. A nemmeno una settimana dall’annuncio dell’uscita del nuovo album, Voyage, disponibile dal 5 novembre 2021, in soli tre giorni hanno già venduto 80.000 copie in pre-order solamente nel Regno Unito. Mai nessuno, prima di loro, in tutti questi anni, sono riusciti a fare di meglio, per la Universal Music UK.

E rivendica Voyage come il più grande pre-order di album di sempre: ha battuto il precedente record stabilito dai Take That per i loro album “Progress” e “III”, secondo Music Business Worldwide.

Del resto, lo scorso 2 novembre, le aspettative erano altissime e, insieme all’annuncio ufficiale del nuovo disco, la band ha rilasciato due canzoni inedite, ‘I Still Have The Faith In You’ e ‘Don’t Shut Me Down’.

Inoltre, hanno anche rivelato un’esperienza di concerto “rivoluzionaria” soprannominata “ABBA Voyage“, che vedrà una versione “digitale” degli ABBA (non ologrammi, specificano…) esibirsi insieme a una band dal vivo di 10 elementi. La serie di spettacoli si svolgerà presso l’ABBA Arena appositamente costruita da 3.000 posti presso il Queen Elizabeth Olympic Park di Londra, a partire da venerdì 27 maggio 2022.

Si parlava del ritorno degli ABBA fin dal 2017 ma è sempre stato posticipato fino a quando è subentrato il Covid-19 che ha nuovamente spazzato via ogni progetto o programma fino ad allora pensato. E poi, il 2 settembre 2021, la conferma e, finalmente, la concretezza: il comeback degli ABBA.

Nei giorni scorsi, era emerso anche il rumor di un possibile rilascio del nuovo disco di Adele proprio il 5 novembre, stessa data prevista per “Voyage”. Nessuna conferma o ufficialità, semplicemente indiscrezioni del settore. Queste le parole di una fonte attendibile, riportate dal The Sun:

“Le date di uscita sono pianificate con cura e le etichette discografiche di solito parlano tra loro per evitare che i grandi artisti escano lo stesso giorno. Ma i nuovi album di Abba e Adele sono stati entrambi segreti così gelosamente custoditi che quelle conversazioni non sono avvenute. Non è facile spostare semplicemente le date di uscita perché ci sono apparizioni televisive, uscite di singoli e campagne importanti tutte impostate. Se si affrontano testa a testa, le cifre delle vendite dei dischi saranno assolutamente enormi e non si sa chi ne uscirà vittorioso“

Siamo sicuri che Adele sia davvero intenzionata ad uscire il 5 novembre 2021…?