Don’t Shut me Down è il secondo singolo degli ABBA rilasciato in occasione dell’annuncio del nuovo disco, ABBA Voyage, in uscita a novembre 2021 e di una residenza (dalla durata apparente di 4 anni) a Londra, con gli ologrammi della band. Il pezzo è stato pubblicato insieme a I still have faith in you, durante la conferenza stampa della reunion tanto attesa. E’ da quasi quarant’anni che non esce nessun inedito del gruppo. Fino ad oggi, giornata storica per gli amanti della musica.

ABBA, Don’t Shut me Down, Significato canzone

Di cosa parla la canzone? Di ritorno. La persona che prima era sparita sta tornando, è riapparsa, decisa a ritornare nella vita dell’altro. L’entusiasmo è tornato e lo prega di non spegnere l’eccitazione che sta provano, nel rientrare nella vita di un tempo (“Sono entusiasta, non spegnermi, Sono come un sogno dentro un sogno che è stato decodificato”). Il passato è ormai lontano ma il quotidiano sembra essere quello di una volta (“L’appartamento non è cambiato per niente, Devo dire che sono contenta, Un tempo queste stanze erano testimoni del nostro amore, I miei capricci e la crescente frustrazione”).

Don’t Shut me Down, ascolta la canzone

Potete ascoltare Don’t Shut me Down cliccando qui.

ABBA, Don’t Shut me Down, testo canzone

[Verse 1]

A while ago, I heard the sound of children’s laughter

Now it’s quiet, so I guess they left the park

This wooden bench is getting harder by the hour

The sun is going down, it’s getting dark

I realise I’m cold, the rain begins to pour

As I watch the windows on the second floor

The lights are on, it’s time to go

It’s time, at last, to let him know

[Verse 2]

I believe it would be fair to say

You look bewildered

And you wonder why I’m here today

And so you should, I would

When I left, I felt I’d had еnough

But in the shape and form I appear now

I havе learned to cope

And love and hope is why I am here now

[Chorus]

And now you see another me, I’ve been reloaded, yeah

I’m fired up, don’t shut me down

I’m like a dream within a dream that’s been decoded

I’m fired up, I’m hot, don’t shut me down

I’m not the one you knew

I’m now and then combined

And I’m asking you to have an open mind (And I won’t be the same)

I’m not the same this time around (Ooh)

I’m fired up, don’t shut me down

[Verse 3]

Will you leave me standing in the hall

Or let me enter?

The apartment hasn’t changed at all

I got to say I’m glad

Once these rooms were witness to our love

My tantrums and increasing frustration

But I go from mad

To not so bad in my transformation (So now)

[Chorus]

And now you see another me, I’ve been reloaded, yeah

I’m fired up, don’t shut me down (Don’t shut me down)

I’m like a dream within a dream that’s been decoded

I’m fired up, I’m hot, don’t shut me down

I am not the one you knew (I’m not the one you knew)

I’m now and then combined

And I’m asking you to have an open mind (And I won’t be the same)

I’m not the same this time around (Ooh)

I’m fired up, don’t shut me down

[Outro]

You asked me not to leave

Well, here I am again

And I love you still and so I won’t pretend

I have learned to cope

And love and hope is why I am here now

ABBA, Don’t Shut me Down, traduzione in italiano

Tempo fa ho sentito il suono delle risate dei bambini

Ora è tranquillo, quindi immagino che abbiano lasciato il parco

Questa panca di legno sta diventando più difficile di ora in ora

Il sole sta tramontando, si sta facendo buio

Mi rendo conto di avere freddo, la pioggia inizia a diluviare

Mentre guardo le finestre al secondo piano

Le luci sono accese, è ora di andare

È ora, finalmente, di farglielo sapere

Credo che sarebbe giusto dirlo

Sembri sconcertato

E ti chiedi perché sono qui oggi

E quindi dovresti, lo farei

Quando me ne sono andato, ho sentito di averne avuto abbastanza

Ma nella forma e nella sostanza appaio ora

ho imparato a far fronte

E l’amore e la speranza è il motivo per cui sono qui ora

E ora vedi un’altra me, sono stata ricaricata, sì

Sono entusiasta, non spegnermi

Sono come un sogno dentro un sogno che è stato decodificato

Sono eccitata, ho caldo, non spegnermi

Non sono quella che conoscevi

Di tanto in tanto sono combinata

E ti sto chiedendo di avere una mente aperta (E non sarò lo stesso)

Non sono lo stesso questa volta (Ooh)

Sono entusiasta, non spegnermi

Mi lascerai in piedi nel corridoio?

O mi lasci entrare?

L’appartamento non è cambiato per niente

Devo dire che sono contenta

Un tempo queste stanze erano testimoni del nostro amore

I miei capricci e la crescente frustrazione

Ma vado da matto

Non così male nella mia trasformazione (così ora)

E ora vedi un’altra me, sono stata ricaricata, sì

Sono entusiasta, non spegnermi

Sono come un sogno dentro un sogno che è stato decodificato

Sono eccitata, ho caldo, non spegnermi

Non sono quella che conoscevi

Di tanto in tanto sono combinata

E ti sto chiedendo di avere una mente aperta (E non sarò lo stesso)

Non sono lo stesso questa volta (Ooh)

Sono entusiasta, non spegnermi

Mi hai chiesto di non andarmene

Bene, eccomi di nuovo

E ti amo ancora e quindi non fingerò

ho imparato a farcela

E l’amore e la speranza è il motivo per cui sono qui ora