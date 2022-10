Dopo il successo del tormentone estivo, Caramello, per il quale ha collaborato con Elettra Lamborghini e Lola Indigo (certificato doppio Disco di Platino dalla FIMI), Rocco Hunt torna con un nuovo singolo, dal titolo A’ Vita Senz’ e Te (Me Fà Paura), che sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire dal prossimo 4 novembre.

Un ritorno alle origini per Rocco Hunt che, con questo singolo, scritto dal rapper salernitano e prodotto da Valerio Nazo, continua idealmente il percorso iniziato con Stu core t’apparten, singolo pubblicato nel 2020, estratto dall’album Libertà, brano in napoletano dall’atmosfera romantica e personale.

Con il successo di Caramello e delle altre hit estive pubblicate negli ultimi anni, Rocco Hunt ha ottenuto oltre 25 dischi di Platino, in Italia ma anche in altri paesi europei come Spagna, Francia e Svizzera.

Rocco Hunt – A’ Vita Senz’ e Te (Me Fà Paura): significato canzone

Il testo della canzone, stando al comunicato ufficiale, parla di “un amore profondo e radicato che, seppur momentaneamente interrotto, non finisce mai” perché “quando due anime sono intrecciate, nulla le può dividere” e “l’innamoramento rimane sempre forte e vivo”.

Il dialetto napoletano per il testo di questa canzone è stato scelto per sottolineare il carattere intimo della canzone.

Rocco Hunt – A’ Vita Senz’ e Te (Me Fà Paura): ascolta la canzone

Sarà possibile ascoltare la canzone a partire dal 4 novembre 2022.

A’ Vita Senz’ e Te (Me Fà Paura): testo

Il testo della canzone sarà disponibile su Soundsblog a partire dal 4 novembre 2022.