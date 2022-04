A long goodbye il nuovo singolo di Gianluca Grignani, in uscita venerdì 22 aprile 2022. Il brano entrerà a far parte delle trilogia /compset Verde Smeraldo, annunciata tempo fa dal cantautore.

Si tratta del quinto pezzo rilasciato da Grignani, dopo Tu che ne sai di me, Dimmi cos’hai, Non dirò il tuo nome, I bei momenti.

Gianluca Grignani, A long Goodbye, Significato canzone

A Long Goodbye è descritta come “una ballata rock che, è stata lavorata con attenzione, precisione, con spunti blues che sono in grado di traghettare il mio rock in maniera molto feroce e veloce su un piano differente rispetto alle mie ballate precedenti; scritta in quindici minuti di sofferenza capitalizzati al massimo”. Grignani racconta in questo brano l’esperienza personale ed emotiva legata alla separazione.

“La libertà ora mi sta parlando. Le tue ragioni hanno sempre meno senso. Guarda che è chiaro anche a me siamo un a long goodbye…”. Da questa strofa è lo stesso Gianluca Grignani a porsi e porre una domanda al suo pubblico: “è capitato anche a te? Questa canzone è dedicata a tutti quelli che…”

Sempre il cantautore racconta la genesi del pezzo anche a livello di sound.

“E’ un tentativo di come si possa fare del sano, anzi dell’insano rock & blues e di come “insanamente” si possano unire questi due generi uscendo dallo stereotipo italiano ma, rimanendo ugualmente mediterranei”.

E ha lasciato il ritornello con la frase volutamente in inglese…

“perché mi è stato suggerito da persone a me vicine, capaci a differenza mia di giudicare quando una è più funzionale. Io, a volte, non sono capace di giudicare”

L’ultimo disco pubblicato risale al 2014 e si intitolava “A volte esagero”, anticipata da “Non voglio essere un fenomeno” e ripubblicata in versione deluxe dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 con “Sogni infranti”.

A long Goodbye, Ascolta la canzone

(in aggiornamento)

Gianluca Grignani, A long Goodbye, Testo canzone

(in aggiornamento)