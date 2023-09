A fari spenti, il nuovo singolo di Elodie dal 22 settembre 2023

A fari spenti è il titolo del nuovo singolo di Elodie, in uscita il 22 settembre 2023. Nelle scorse settimane abbiamo potuto ascoltare una breve anteprima del pezzo, scelto come colonna sonora di un celebre spot. La curiosità dei fan è aumentata fino all’annuncio ufficiale di queste ore. “A Fari Spenti” è un brano scritto da Elisa con Marz & Zef che ne hanno curato anche la produzione.

Dopo diverse hit da club, con il singolo “A Fari Spenti” Elodie prosegue la sperimentazione nel mondo del dance pop. La scrittura del brano fotografa l’evanescenza di momenti che hanno composto un rapporto.

Elodie è pronta a tornare con il brano, in attesa di partire in tour. Dopo il successo dello show evento sold out al Mediolanum Forum di Milano, Elodie tornerà sul palco in autunno con il tour “Elodie Show 2023”, prodotto da Vivo Concerti. La tournée nei palazzetti inizierà al Palapartenope di Napoli venerdì 17 e sabato 18 (sold out) novembre, proseguirà al Mediolanum Forum a Milano lunedì 20 e martedì 21 (sold out) novembre e a Roma il 25 (sold out) e 26 novembre al Palazzo dello Sport, concludendosi il 5 dicembre al Mandela Forum a Firenze.

Elodie, tour 2023: calendario date e città

Qui sotto i concerti in calendario.

Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – NUOVA DATA

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum – NUOVA DATA

Artista multiplatino con due miliardi di stream totali in carriera, 500 milioni dei quali con il suo ultimo album “Ok. Respira”, Elodie, nel corso della 68ª edizione, ha vinto il David di Donatello per “Proiettili (Ti mangio il cuore)” come “Miglior canzone originale”, interpretata da Elodie con Joan Thiele e scritta dalle stesse insieme a Elisa ed Emanuele Triglia.