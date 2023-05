Elodie si esibirà questa sera, 12 maggio 2023, in concerto a Milano al Forum di Assago. Lo show sold out di Elodie sarà trasmesso live e in esclusiva sul canale Twitch di Amazon Music Italia e Prime Video. Dopo una serie di show di successo dal vivo su Twitch come Italians Do Hits Better e performance sul canale Twitch di Amazon Music Italia, questo evento è il primo Amazon Music Live prodotto in Italia. Ecco tutte le informazioni sullo show e le anticipazioni sulla serata live.

Elodie in concerto a Milano, Forum di Assago, Diretta live, dove vederla in streaming

Lo streaming inizierà alle 20.45 del 12 maggio con un preshow con host d’eccezione, Gianluca Gazzoli e Joan Thiele, che introdurranno l’evento e ripercorreranno i momenti salienti della carriera di Elodie, dall’esordio allo show sold out del Forum di Assago. Elodie e i suoi special guest saranno live dalle ore 21.15. Il live streaming sarà disponibile su Prime Video per tutti i clienti abbonati a Prime in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. I fan potranno anche guardarlo sul canale Twitch di Amazon Music Italia.

La scaletta del concerto al Forum di Assago, anticipazioni e ospiti

Per la sua produzione musicale, Elodie ha già collezionato due miliardi di stream totali, 500 milioni dei quali con “Ok. Respira”, suo ultimo album, uscito a febbraio che contiene alcune delle hit come: Due (certificata disco di platino) posizionatasi fin da subito tra i primi posti della classifica dell’airplay, Vertigine (disco di platino), Bagno a Mezzanotte (triplo disco di platino) e Tribale (doppio disco di platino).

Non è stata ancora svelata la scaletta del concerto di stasera al Forum di Assago a Milano. Ma non mancheranno i grandi successi della sua carriera. Ecco i brani sicuramente presenti.

Due

Tribale

La coda del diavolo

Ok Respira

Vertigine

Bagno a mezzanotte

Purple in the sky

Niente canzoni d’amore

Nero Bali

Andromeda

Proiettili

Margarita

Guaranà

Attesi alcuni ospiti durante il concerto evento al Forum di Assago. E chissà che non ci possano essere anche Paola & Chiara (che hanno duettato con lei in Festival).