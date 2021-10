Insieme a Sangiovanni, vincitore del circuito di canto, e Deddy -anche lui finalista- Aka 7even è uno dei cantanti di Amici 20 che ha trionfato in classifica durante e dopo la conclusione dell’ultima edizione del talent show. Il suo omonimo disco si è posizionato nei piani alti della classifica Fimi, insieme ai singoli estratti, da Mi manchi a Loca. E adesso, per il giovane artista, si apre un nuovo capitolo discografico, anticipato dal nuovo brano 6 PM, disponibile dal 29 ottobre 2021.

Aka 7even, 6 PM: significato e di cosa parla la canzone

“Voglio raccontarvi di quel giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno”

Queste le parole di Aka 7even nell’anticipare la canzone. “6 PM”, prodotta da Cosmophonix, porta con sé la nostalgia di un amore finito, durato forse troppo poco e che ha il sapore dell’estate già finita. Le lancette dell’orologio non si possono fermare, il tempo scorre ma, per quello che una relazione può dare, per quanto caduca essa sia, vale sempre la pena di essere vissuta:

“6 PM è una power ballad malinconica che racconta la fine di un amore, è una riflessione sul tempo e sul suo ruolo nella vita di tutti noi, nelle nostre relazioni. Ogni fine ha un sapore amaro, ma porta con sé anche tanti ricordi, da ripercorrere e conservare. A fare da sfondo a questo viaggio, un’atmosfera cittadina, quella del traffico delle 6 PM, che ha sostituito l’estate terminata come tutte le cose che durano poco. Proprio come nel libro che potrete leggere tra poco, in 6PM mi sono messo a nudo. Spero che questo brano possa farvi conoscere ancora un’altra sfumatura di me e della mia musica e che vi faccia cantare a squarciagola.”

Il 23 novembre arriva il libro “7 vite”

Non solo il nuovo singolo 6 PM nell’imminente futuro di Aka 7even. Il cantante di Amici 20, infatti, si racconterà attraverso le pagine di “7 vite”, romanzo edito da Mondadori che sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal 23 novembre 2021.