Coraggio, Onestà e Lealtà: il nuovo singolo di Carmen Consoli, colonna sonora del film Disney Mulan

Di Fabio Morasca giovedì 3 settembre 2020

La data di pubblicazione del nuovo singolo di Carmen Consoli non è ancora stata annunciata.

Carmen Consoli interpreterà la versione in italiano di Loyal Brave True, la canzone portante dei titoli di coda del film Mulan, remake in live action dell'omonimo cartone animato, uscito nel 1998, che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+ a partire dal 4 settembre 2020, eseguita, nella versione originale, da Christina Aguilera.

La versione in lingua italiana si intitola Coraggio, Onestà e Lealtà: la data di pubblicazione del singolo non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Carmen Consoli riguardanti questa sua collaborazione con la Disney:

Coraggio, Onestà e Lealtà è una canzone che esprime allo stesso tempo la forza e la vulnerabilità di una giovane donna disposta a rischiare tutto per amore della propria famiglia. È per me una grande emozione interpretare un brano così denso di significato e prestare la mia voce alla rivisitazione di un classico Disney che ho sempre amato.

Come già anticipato, il film uscirà il 4 settembre, giorno nel quale la "cantantessa" festeggerà il suo compleanno.

Per quanto riguarda la colonna sonora internazionale di Mulan, Loyal Brave True, brano scritto da Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan e Billy Crabtree e prodotto da Jamie Hartman, e la nuova versione di Reflection, anch'essa interpretata da Christina Aguilera, saranno presenti nell'album che conterrà anche le musiche composte e dirette da Harry Gregson-Williams.

La colonna sonora sarà disponibile, in tutti gli store digitali, sempre a partire dal 4 settembre 2020.