Luna araba, Colapesce, Dimartino e Carmen Consoli: la canzone esce l'8 maggio 2020

Di Alberto Graziola mercoledì 6 maggio 2020

Colapesce, Dimartino e Carmen Consoli, Luna araba: significato canzone, testo e video

Venerdì 8 maggio arriva in radio e sulle piattaforme digitali “Luna araba” il nuovo singolo di Colapesce e Dimartino, tratto dal loro album di inediti di prossima uscita “I Mortali” (42 Records/Sony Music). Il brano vede comporsi un trio d'eccezione per la partecipazione straordinaria di Carmen Consoli che si unisce a due dei cantautori più apprezzati della nuova generazione in una traccia che è un tuffo nel mare, nei colori e nelle suggestioni della Sicilia.

Luna araba rapisce fin dal primo ascolto, è un acquarello rock che ritrae l’estate e i racconti dell’isola dove le voci dei tre cantautori siciliani s’intrecciano tra Normanni, lune arabe e le influenze spagnole di Ortigia.

I MORTALI è il primo album scritto interamente a quattro mani da Colapesce e Dimartino. Oltre “Luna araba” sono tratti dal disco anche i brani usciti nei mesi scorsi: “L’ultimo giorno”, “Adolescenza nera” e “Rosa e Olindo”.