Chissà da dove arriva una canzone: il nuovo singolo di Fiorella Mannoia, dal 2 settembre

Di Fabio Morasca lunedì 31 agosto 2020

Il nuovo singolo di Fiorella Mannoia porta la firma di Ultimo.

A partire dal prossimo 2 settembre, sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia che si intitola Chissà da dove arriva una canzone. Il singolo entrerà in rotazione radiofonica a partire dal 4 settembre.

Chissà da dove arriva una canzone è una canzone che porta la firma di Ultimo. Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Fiorella Mannoia:

La musica, le canzoni sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo.

Fiorella Mannoia si esibirà con Chissà da dove arriva una canzone, per la prima volta dal vivo, in occasione della quattordicesima edizione dei SEAT Music Awards. La Mannoia si esibirà durante la prima serata che andrà in onda mercoledì 2 settembre 2020, in prima serata, su Rai 1.

I SEAT Music Awards 2020, la manifestazione musicale dove vengono premiati gli artisti italiani che hanno ricevuto una certificazione FIMI nel corso dell'ultimo anno (quest'anno, i premi non verranno consegnati) si svolgeranno nell'ambito della rassegna "Da Verona Accendiamo la Musica" che si pone l'obiettivo di aiutare i lavoratori dello spettacolo fortemente colpiti dalla pandemia di COVID-19.

La seconda serata dei SEAT Music Awards 2020, invece, andrà in onda, su Rai 1, in prima serata, sabato 5 settembre. Domenica 6 settembre, invece, alle ore 16 sempre su Rai 1, andrà in onda anche uno speciale terzo appuntamento, intitolato SEAT Music Awards - Viaggio nella Musica, che sarà condotto da Nek.