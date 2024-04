Ultimo ha annunciato il suo nuovo album intitolato “Altrove“. Il progetto è stato descritto così:

“Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano -con all’attivo 66 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 1 miliardo di stream collezionati su Spotify- ha tracciato per raccontarsi in modo inedito, accompagnando per mano i suoi fan a scoprire quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé”

Se i fan sono rimasti entusiasti dalla notizia, qualcuno, invece, è apparso quantomeno critico di fronte alla scelta di quel titolo. E parliamo di Morgan. Il cantautore, infatti, tra i successi più noti della sua carriera, vanta proprio il singolo “Altrove”. E, via MowMag, ha scritto una lunga lettera indirizzata proprio a Ultimo, chiedendogli apertamente di cambiare il nome del suo album.

Mi è sembrato un po’ strano che tu abbia intitolato l’album Altrove, non per altro, ma perché una citazione riporta la fonte, altrimenti è una sottrazione indebita di paternità di un’opera. Se il tuo titolo è un omaggio alla mia canzone credo che la cosa andrebbe comunicata. Se, invece, non lo è e magari può anche darsi tu non la conosca, te lo sto facendo sapere, ma penso che qualcuno probabilmente te lo abbia già fatto notare. Il punto non è una questione di diritti ma di idee. Ok, la mia è una canzone e il tuo è il titolo di un album (ma anche la prima canzone dei disco, ndr), ma immaginiamo che io faccia un album che si chiama Il cielo in una stanza o Albachiara, tu cosa penseresti?