Winter head, la collaborazione tra V (cantante ei BTS) e Park Hyo Shin si è fatta sempre più strada dalla pubblicazione (a fine novembre), riuscendo a conquistare la vetta della Billboard Hot 100 a metà dicembre e facendo così perdere il trono (per quanto?) a “All i want for Christmas is you” di Mariah Carey. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato del pezzo.

Ecco il testo di Winter Ahead di V e Park Hyo Shin.

Lie with me

By the fire

We can be

Safe from the storms up high

There’s a winter ahead

If it’s cold and wet

We’re always warm here, side by side

Come what may

Change of heart

Who can say

If you look in my eyes

For the moon and the stars

Hearing strumming guitars

Well, I admit that it’d be nice

I’ll be with you

Until the spring runs by

And the summer starts to burn

I’ll be with you

When the autumn wind returns

Don’t you want to say you’ll stay?

Lie with me

By the fire

We can be

Safe from the storms up high

There’s a winter ahead

Whether it’s cold and wet

We’re always warm in paradise

Paradise

I’ll be with you

Until the spring runs by

And the summer starts to burn

And I’ll be with you

When autumn returns

Yes, when all the seasons turn

Come what may

Change of heart

Who can say

If you look in my eyes

For the truth in my heart

From a world far apart

You’ll realize where you can find

Paradise, mmm

Paradise