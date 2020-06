Matteo Salvini critica l'Inno d'Italia cantato da Sergio Sylvestre: Fedez, Elodie e Alessandra Amoroso intervengono

Di Alberto Graziola giovedì 18 giugno 2020

Matteo Salvini contro Sergio Sylvestre per l'Inno d'Italia: le risposte di Elodie, Fedez ed Alessandra Amoroso

Sta tenendo banco, in queste ore, da tante ore (troppe ore), l'esibizione di Sergio Sylvestre, ieri sera, per la Coppia Italia. Il cantante, vincitore di Amici, durante il live, con uno stadio completamente vuoto e in diretta, ha fatto una breve pausa (incertezza? emozione? dimenticato le parole?) per poi riprendere la performance e portarla a termine. Un breve momento di silenzio con un dubbio apparente che hanno scaldato improvvisamente migliaia e migliaia di utenti, pronti a fare fuoco e fiamme, sui social, contro quanto accaduto. Inutile, ahimè, l'intervento di qualcuno che spiegasse che non si trattava di un errore di superficialità ma che era sicuramente legato all'emotività. Lo stesso cantante ha tentato di spiegarsi:

"E 'stata una serata molto emozionante. Non è così emozionato neanche quando sono stato ad Amici o Sanremo. E' stata un'emozione incredibile vedere uno stadio così vuoto e sentire questo eco fortissimo. E 'stato incredibile. Mi sono bloccato perché mi Sono una persona sensibile e quando succedono queste cose sul palco sono coinvolte tanto. In quegli attimi non sono state dimenticate le parole, mi sono fermato perché ero emozionato nel vedere un palco così vuoto".

A entrare in questa bagarre mediatica, non è mancato Matteo Salvini che ha pensato di pubblicare un tweet (attualmente "fissato" in apertura) con il passaggio "incriminato" e una indignazione a sottolineare il tutto:

"Sbaglia l'inno e saluta con il pugno chiuso! Ma dove l'han trovato?!? Povera Italia!"

Per Salvini, insomma, l'Inno d'Italia è inammissibile che sia cantato con emotività, con un errore dettato da qualsiasi motivo (memoria o l'intensità del momento). E dopo un ulteriore "No comment" legato al post, ha pubblicato, dando così altra voce e possibilità di scambi tra internauti pronti ad attaccare o difendere il cantante.

A commentare e difendere l'amico e collega, è intervenuta anche Elodie:

Non perde mai l’ occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo. — Elodie (@Elodiedipa) June 18, 2020

Anche via Instagram, Alessandra Amoroso ha mandato un messaggio di sostegno e solidarietà verso Sergio, proteggendolo dalle critiche e dagli immancabili haters:

Stesso supporto dimostrato da Fedez via social:

Insulti, critiche feroci, haters. Tutto quanto dopo una esibizione con una incertezza o un errore minimo. Sono sempre più dell'idea che questi ultimi mesi non ci hanno insegnato proprio nulla, purtroppo.