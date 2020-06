Sergio Sylvestre e l'inno di Mameli sbagliato durante la Coppa Italia: "Non mi sono dimenticato le parole, sono una persona sensibile"

Di Giulio Pasqui giovedì 18 giugno 2020

Sergio Sylvestre sbaglia l'inno di Mameli durante la Coppa Italia e viene criticato. Ecco le sue parole.

Polemiche sui social per Sergio Sylvestre, che il 17 giugno ha aperto il finale della Coppa Italia cantando l' inno di Mameli in uno Stadio Olimpico insolitamente deserto. Durante l'esibizione, complice l'emozione, il cantante (ex Amici) è bloccato per qualche istante. E su Twitter non sono mancate le polemiche per il cantante nato e cresciuto a Los Angeles.

Così, sui social, Sergio Sylvestre ha provato a spiegare cosa sia successo: