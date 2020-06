Karaoke: il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso

Di Fabio Morasca martedì 9 giugno 2020

Il testo e il video del nuovo tormentone estivo dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.

Da venerdì 12 giugno 2020, sarà disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming (e in rotazione radiofonica), il nuovo tormentone estivo dei Boomdabash che, anche per quanto riguarda l'estate 2020, hanno deciso di collaborare con Alessandra Amoroso dopo il successo di Mambo Salentino, il tormentone dell'estate scorsa, certificato triplo Disco di Platino.

Il nuovo singolo della band salentina e della cantante lanciata da Amici si intitola Karaoke. Il singolo è già disponibile in pre-order.

I Boomdabash hanno lavorato al nuovo singolo, una hit estiva in perfetto stile reggae-pop elettronico, durante il periodo di lockdown e hanno nuovamente scelto la Amoroso in nome dell'amicizia che li lega:

Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le nostre emozioni con qualcuno per noi di veramente speciale. Ecco perché abbiamo deciso di richiamare la nostra amica Alessandra Amoroso mentre stavamo lavorando a Karaoke nel periodo del lockdown. E’ stato per tutti un periodo molto difficile, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante quest’estate si annunci diversa e dal sapore particolare nutrivamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere.

La band, quindi, si è soffermata sul significato e sullo spirito con il quale è nato questo nuovo singolo:

Karaoke è un inno alla vita, un grido di speranza connotato da una passionale voglia di rinascita, come se fosse il primo giorno di una nuova estate. Seppur ancora con le dovute precauzioni, abbiamo fortemente bisogno di ritrovare quei sorrisi che per mesi abbiamo perso, riscoprendo il calore e l’abbraccio delle persone a noi più care. E’ fondamentale ritrovare la gioia di vivere e cantare. In questo, la musica è in grado di aiutarci, facendoci sentire meno soli. Karaoke nasce proprio dalla voglia d’estate che ognuno di noi ha, un brano nato con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci.

Anche Alessandra Amoroso ha voluto sottolineare l'importanza di una canzone come questa dopo il difficile periodo, segnato dall'emergenza sanitaria, che ancora non ci siamo lasciati del tutto alle spalle: