Rosa Chemical, Forever è il primo album

Di Fabio Morasca giovedì 21 maggio 2020

L'album d'esordio di Rosa Chemical.

Rosa Chemical è un rapper torinese di origini russe che, dal 2018 ad oggi, si è fatto notare grazie ai singoli Kournikova e Rovesciata, quest'ultimo prodotto da Greg Willen, il produttore degli FSK Satellite, grazie all'EP Okay Okay!!, grazie alle collaborazioni sempre con gli FSK Satellite e con Taxi B (nel suo singolo da solista Long Neck) e, nell'ultimo anno, grazie ai singoli Scolapasta, Facciamolo, ABC, Tik Tok, Fatass, Alieno e Polka, l'ultimo singolo pubblicato in ordine di tempo, lo scorso 9 marzo, che vede la partecipazione del gruppo post-trap romano, Thelonious B.

A partire dal prossimo 29 maggio, sarà disponibile il primo album di Rosa Chemical che si intitola Forever. Per quest'album, il rapper 22enne ha lavorato con i seguenti producer: Bdope, Luca La Piana, Nikeninja, DBack, Mace e il precitato Greg Willen.

Per quanto riguarda i featuring, invece, Rosa Chemical ha duettato con Dani Faiv, Rkomi, Wayne Santana, Bobo Boro e con i precitati Thelonious B.

Il singolo di lancio di Forever sarà Boheme, disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, a partire dal 21 maggio 2020.

Su Instagram, Rosa Chemical ha presentato l'album con il seguente post: "Do alla luce il mio primogenito, che ho portato in grembo per così tanti mesi a questa parte, l’unico pilastro nella mia vita così volubile, dalle curve strette e dai bivi così frequenti. L’ho immaginato fare i suoi primi passi quando tutto faceva presagire un successo, e l’ho protetto dagli occhi indiscreti nel periodo più buio, senza mai perdere per un secondo il mio amore per lui. Do alla luce la parte più recondita di me, l’altra faccia della medaglia, una forma di vita che ho nascosto per anni come un gioiello in una cassaforte. Forse per proteggerla, forse per lasciarla a maturare negli anni come un buon vino, forse perché io stesso non ero pronto ad ammettere che sempre di me si trattava. Oggi voglio provare il brivido di essere giudicato e definito da ciò che ho sempre nascosto. E’ il momento di liberare il lato di me che avrebbe sempre scalciato per venire alla luce, per urlare al mondo che esiste, che è vita. Da oggi glielo lascerò gridare, per sempre".

Di seguito, trovate la tracklist di Forever.

Rosa Chemical - Forever: la tracklist

1. Rose e Rovi

2. Cosanostra

3. Lobby Way

4. Occhio e Croce

5. Polka (feat. Thelonious B)

6. Slatt (feat. Dani Faiv)

7. Raf Simons

8. Londra (feat. Rkomi)

9. Nuovi Gay

10. Slime (feat. Wayne Santana)

11. Boheme

12. Tu mi fai (feat. Boro Boro)

13. Paradiso