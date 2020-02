Drefgold feat. FSK Satellite, Snitch e Impicci è il nuovo singolo (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 28 febbraio 2020

Il nuovo singolo di Drefgold.

A partire da venerdì 28 febbraio 2020, è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo di Drefgold che si intitola Snitch e Impicci e che vede la partecipazione degli FSK Satellite, il collettivo trap proveniente da Potenza e formato dai rapper Chiello, Sapobully e Taxi B..

Snitch e Impicci, singolo prodotto da Drillionaire e Daves The Kid, arriva a quasi dieci mesi di distanza dall'ultimo singolo da solista pubblicato dal trapper bolognese, Drip, rilasciato nel maggio dell'anno scorso. Recentemente, Drefgold ha comunque collaborato con altri artisti: Enzo Dong, Wayne Santana e gli stessi FSK Satellite.

Di seguito, trovate il testo di Snitch e Impicci; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Drefgold feat. FSK Satellite - Snitch e Impicci: il testo

Non voglio snitch nel gang

Quando l'ho fatto pensavo al guadagno

Non voglio snitch nel gang

Quando parlavo chi stavi ascoltando

Non voglio snitch nel gang

Stiamo pensando al cash

Tutti gli sbagli li sto pagando

Tornare indietro, non posso farlo.

Non voglio snitch nel gang

Quando l'ho fatto pensavo al guadagno

Non voglio snitch nel gang

Quando parlavo chi stavi ascoltando

Non voglio snitch nel gang

Stiamo pensando al cash

Tutti gli sbagli li sto pagando

Tornare indietro, non posso farlo.

Eh eh eh, non voglio snitch nel gang

Quello è un bitch ass, so che parla di me

Eh eh eh, lean e no Moet

Fanta arancione è diventata red

Voglio avere soldi in tasca, lei fuma sopra i miei rasta

Big racks dentro la banca, brucia lento il mio Back, non c'è

Nella mia gang chi parla, occhiali Drytech in palla

Il tuo chain è ferraglia, non sei FSK, non sei una Kanaglia.

Non voglio snitch nel gang

Quando l'ho fatto pensavo al guadagno

Non voglio snitch nel gang

Quando parlavo chi stavi ascoltando

Non voglio snitch nel gang

Stiamo pensando al cash

Tutti gli sbagli li sto pagando

Tornare indietro, non posso farlo.

Ogni mese un nuovo Moncler, mi alzo, ripiano alto

Come il Monte Bianco ma più fresca in tasca

Ogni mese un nuovo Moncler

Mi alzo di grado, un anno quasi maresciallo

Non dirlo se poi non puoi farlo, alla fine l'abbiam rapinato

Ah, ogni giorno è come se non vivo prima

A malapena cammino, ho preso quella roba viola

FSK più Gigi Komparema

Siamo la trap in Italia.

FSKNGL.

Komparemo Gigi, facevamo impicci

Avevamo già Gucci, ma facendo flexing

Brothemo Bully, giocavamo a Bully

Adesso siamo belli, adesso siamo furbi

FSKNGL, guarda, mamma, faccio cose belle

Sto facendo soldi veramente, questi bla bla non sanno niente

Questi bla bla non sanno le cose, questi bla bla vendono le rose

Sono rose pure le mie droghe, guarda, mamma, non c'ho più la tosse

Bitch lo sa che sono 4L

Faccio un chain, FSKNGL

Eravamo plug, adesso siamo star

Lo sanno tutti, stiamo andando up

Sottovuoto nella trappola, Eminflex il mio materasso

Io sono magro, no grasso, gas come la macchina

Pam pam, ra ta ta ta, fa fa, tu tu, ah ah

Lei studia matematica perché nella gang si fa algebra.

Infatti adesso ho grandi tasche.