Eurovision 2020 diventa "Europe Shine a Light": questa sera alle 20.35 su Rai Uno (anticipazioni)

Di Alberto Graziola sabato 16 maggio 2020

Eurovision 2020 diventa "Europe Shine a Light": sabato 16 maggio dalle 20.35 su Rai Uno

Sarà Diodato, vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo, a rappresentare l’Italia il 16 maggio in Europe Shine a Light, la serata evento trasmessa su Rai1 e Radio2 dalle 20.35, che quest’anno prende il posto dell’Eurovision Song Contest, il programma musicale più visto nel mondo annullato a causa dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus.

A condurre e commentare le esibizioni dei 41 artisti che prenderanno parte alla serata (da remoto e senza gara) saranno anche quest’anno Flavio Insinna e Federico Russo, la "strana coppia" che accompagna ESC su Rai1 già dal 2016.

E il portabandiera dell’Italia, Diodato, proporrà il brano vincitore del Festival 2020, Fai Rumore, la canzone che in un moto spontaneo gli italiani hanno cantato dai balconi nella prima fase del lockdown.

Il nuovo formato creato dalla TV olandese quale alternativa a ESC, vedrà avvicendarsi sul palco virtuale anche alcune stars della storia dell'Eurovisione.

Inoltre, durate la serata verranno presentati momenti dedicati all'emergenza sanitaria e a come è stata vissuta dalla gente d'europa, ed anche una canzone corale, "Love shine a light” dei Katrina and The Waves, brano vincitore dell’Eurovision 1997, che verrà interpretato da ciascun artista, dal proprio paese.

A condurre la diretta su Radio2 ci saranno Gino Castaldo ed Ema Stokholma. L’evento sarà trasmesso anche su RaiPlay.

Su TvBlog sarà possibile seguire la diretta live dell'Eurovision Song Contest 2020