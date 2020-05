Eurovision Song Contest, Diodato canta Fai Rumore all'Arena di Verona: l'anteprima video

Di Giorgia Iovane giovedì 14 maggio 2020

Diodato sceglie l'Arena di Verona per l'esibizione all'Eurovision speciale Shine a Light.

Antonio Diodato canta Fai Rumore in un'Arena di Verona deserta ma illuminata d'azzurro e con un tricolore ben in vist: questo il set scelto per l'esibizione prevista nello speciale Eurovision: Europe Shine a Light che prende il posto della finalissima di ESC 2020 e va in onda sabato 16 maggio dalle 20.35 su Rai 1.

Un assaggio dell'esibizione è stato pubblicato sui social Rai e le prime immagini danno già il senso di una messa in scena che emoziona: tra la maestosità dell'Arena di Verona, simbolo nel mondo del Bel Canto all'italiana, e lo struggimento di vederla vuota proprio quando sarebbe dovuto iniziare il cartellone più spettacolare del Paese è di per sé un colpo per chi ama la musica, dalla lirica alla pop. In più c'è la canzone di Diodato, Fai Rumore, che non solo ha conquistato il pubblico vincendo Sanremo 2020, ma è anche diventata, suo malgrado, l'ultima espressione di una serenità che facciamo fatica oggi a ricordare.

Come anticipato, il contributo di Diodato sarà uno delle 41 previsti nella serata di sabato 16 maggio quando tutti i Paesi che avrebbero dovuto prendere parte all'edizione si esibiranno con la canzone che avrebbe dovuto gareggiare: ciascuno ha scelto una particolare messa in scena e sarà l'occasione per ritrovare insieme un continente quanto mai diviso in questo momento di particolare delicatezza. In questo caso, davvero, la musica può essere un collante più forte delle contrapposizioni politiche e degli interessi economici.

La serata di sabato 16, Europe Shine a Light - Accendiamo la musica, sarà condotta da Flavio Insinna e Federico Russo ospiti della serata saranno gli artisti italiani che hanno partecipato alle ultime edizioni di ESC: Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Il Volo, oltre ad Al Bano ed Enzo Miccio. In aggiunta al brano che sarebbe dovuto essere in gara, i cantanti si esibiranno anche su Love shine a light dei Katrina and The Waves, brano vincitore dell’Eurovision 1997 da cui questa speciale edizione prende il nome. In attesa di ritrovarci tutti, live, a ESC 2021.

Intanto ci godiamo un assaggio dell'esibizione di Diodato, in attesa di vederla su Rai 1 e RaiPlay sabato 16 maggio.