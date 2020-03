Coronavirus, Eurovision Song Contest 2020 cancellato

Di Fabio Morasca mercoledì 18 marzo 2020

L'indiscrezione è stata pubblicata sul profilo Twitter di Super Tv.

Dopo il comunicato ufficiale condiviso sui social che aveva tenuto in vita le speranze dei fan di assistere all'edizione di quest'anno, l'Eurovision Song Contest 2020, stando ad un tweet condiviso sul profilo Twitter di Super Tv, è stato cancellato.

Di seguito, trovate il contenuto del tweet:

L'Eurovision 2020 è stato cancellato. Dichiarazione ufficiale in arrivo domani.

L'Eurovision 2021 si terrà a Rotterdam, ma con nuovi spettacoli e nuove canzoni. Tutti gli artisti di quest'anno saranno invitati di nuovo ma a causa delle regole, tutti i brani attuali non saranno più idonei.

Diodato, quindi, avrà l'opportunità di partecipare all'edizione 2021 dell'ESC ma non potrà presentare Fai rumore, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2020.

Coronavirus, Eurovision Song Contest 2020 rinviato? Il comunicato: "Speriamo di avere presto maggiori informazioni"

L'emergenza sanitaria riguardante il Coronavirus, oltre ad aver sconvolto il programma di numerosi eventi sportivi, ha inevitabilmente fatto lo stesso anche con gli eventi artistici, come il Festival di Cannes, ad esempio.

Per quanto riguarda la musica, tra gli eventi più attesi in primavera, c'è sicuramente l'Eurovision Song Contest, il festival musicale internazionale che, dopo il ritorno in gara dell'Italia avvenuto nel 2011, edizione dopo edizione, è diventato un appuntamento irrinunciabile anche nel nostro paese.

La sessantacinquesima edizione dell'Eurovision Song Contest si dovrebbe tenere presso l'Ahoy Rotterdam di Rotterdam, nei Paesi Bassi, in seguito alla vittoria di Duncan Laurence nell'edizione 2019, dal 12 al 16 maggio 2020. L'Italia sarà rappresentata da Diodato, vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Fai rumore. Da segnalare, anche la presenza della cantante italiana Senhit che rappresenterà San Marino.

Il condizionale, purtroppo, è d'obbligo perché l'emergenza Coronavirus non è più un problema solamente "italiano" e nonostante l'evento sia previsto per la metà di maggio, un rinvio della manifestazione non è da escludere.

Sui profili ufficiali social dell'Eurovision Song Contest, quindi, è apparso un comunicato diffuso per soddisfare le richieste di informazioni da parte dei fan della manifestazione.

Stando al comunicato, si può evincere che una decisione definitiva riguardante quest'edizione dell'ESC non è stata ancora presa: