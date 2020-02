Eurovision 2020 Italia in gara con "Fai rumore" di Diodato

Dopo il precedente annuncio da parte dell'Eurovision Song Contest della partecipazione dell'Italia all'evento musicale rappresentata da Diodato, ecco arrivare anche la conferma del brano, Fai rumore, il pezzo vincitore del Festival di Sanremo 2020. Non sarà quindi un altro pezzo presente nel disco né una versione inglese della canzone. Diodato ha deciso di partecipare alla competizione canora con la versione che tutti conosciamo di "Fai rumore".

We can now OFFICIALLY confirm that @DiodatoMusic will sing his @SanremoRai winning, ‘Fai rumore’ at #ESC2020 for Italy | @EurovisionRai🇮🇹



