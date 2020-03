Gianna Nannini Instagram, diretta venerdì 13 marzo alla 16 (live)

Di Alberto Graziola venerdì 13 marzo 2020

Gianna Nannini, diretta Instagram venerdì 13 marzo 2020

Grazie a voi per la diretta di ieri, soprattutto per i vostri intensi messaggi ricevuti da tanti paesi. Siamo stati insieme ed è stato un grande antidoto. Oggi si replica alle 16!

Così, con queste parole, Gianna Nannini ha annunciato un nuovo live, alle 16 di oggi, venerdì 13 marzo 2020, in diretta sul suo profilo Instagram ufficiale.

Ieri si sono collegati circa 14.000 persone durante il live streaming. La cantante era accompagnata alla chitarra dal collega Marco Colombo.

Tra le canzoni eseguite ieri, L'aria sta finendo, Sei nell'anima, Io e Bobby Mc Gee, America e La differenza. Un aperto invito a non ascoltare passivamente ma a farsi raggiungere dalla vibes rock'n'roll come se fossero

"un'onda che porta gioia in questo momento terribile".

Un appuntamento pensato "per farvi stare in solitudine il meno possibile" e che rimarrà visibile sull'account Instagram di Gianna per 24 ore.

Appuntamento, quindi, oggi, alle 16 per la diretta streaming "capitolo 2" di Gianna Nannini.