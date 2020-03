Amici 2020, Gaia: “Genesi” l'album esce venerdì 20 marzo (tracklist canzoni)

Amici 19 tornerà venerdì 13 marzo 2020 con il terzo serale, in diretta dalle 21,30 su Canale 5. In gara, tra i cantanti, ci sono ancora Jacopo, Nyv, Gaia e Giulia.

Tutti loro rilasceranno il loro disco di debutto venerdì 20 marzo 2020.

Genesi è il titolo dell'album di Gaia Gozzi, 22 anni, italo brasiliana. La giovane cantante pubblica con la major Sony Music Italy.

Sono sette i brani presenti, qui sotto potete leggere la tracklist:

Tracklist

1)Chega

2)Densa

3)What I say

4)Mi ricordo un po’ di me

5)Coco

Chanel

6)Fucsia

7)Stanza 309.

Qui sotto la biografia di Gaia come riportato da sito Witty tv.

Gaia, nelle scorse puntate, è stata criticata da Loredana Berté che non la vedeva "sincera" nell'esibirsi ma con una maschera addosso:

"Gaia io so di te ho delle perplessità, mi sembri brava ma secondo me canti con una maschera. o credo che tu abbia paura e cerchi di metterti al sicuro, lo fai con ricerche estetiche che non interessano a nessuno. Come quando hai cantato Bang Bang, un classico che hai voluto cambiare ma non si sa perché. Dovresti cercare l'anima -se ce l'hai- nei brani che canti. Devi metterti in discussione sempre, cambiando e ci vuole coraggio. Gli arrangiamenti snob e cool non ci interessano. Prima pensiamo alle emozioni da trasmettere e poi alla forma. Devi avere rispetto dell'originale e non rifarlo come fare a te. Dato che non vuoi uscire dalla zona comfort, ci penso io. Ti assegno questo brano che tu non puoi cambiare in nessun modo"