Amici 2020, Loredana Bertè contro Gaia: "Dovresti cercare l'anima, gli arrangiamenti snob e cool non ci interessano"

Nel daytime di Amici 19, in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha letto a Gaia una lettera indirizzata a lei e scritta da Loredana Bertè, molto critica sulla sua esibizione di venerdì scorso:

"Gaia io so di te ho delle perplessità, mi sembri brava ma secondo me canti con una maschera. o credo che tu abbia paura e cerchi di metterti al sicuro, lo fai con ricerche estetiche che non interessano a nessuno. Come quando hai cantato Bang Bang, un classico che hai voluto cambiare ma non si sa perché. Dovresti cercare l'anima -se ce l'hai- nei brani che canti. Devi metterti in discussione sempre, cambiando e ci vuole coraggio. Gli arrangiamenti snob e cool non ci interessano. Prima pensiamo alle emozioni da trasmettere e poi alla forma. Devi avere rispetto dell'originale e non rifarlo come fare a te. Dato che non vuoi uscire dalla zona comfort, ci penso io. Ti assegno questo brano che tu non puoi cambiare in nessun modo"