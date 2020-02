Canzone per te: Bugo e Morgan a Sanremo 2020 (testo e video)

Bugo e Morgan cantano 'Canzone per te', durante la terza serata del 'Festival di Sanremo' in onda, stasera, 6 febbraio 2020, su Rai1.

La canzone, scritta da Luis Bacalov, Sergio Bardotti e Sergio Endrigo, ha vinto l'edizione 1968 del 'Festival di Sanremo'. E' stata cantata dallo stesso Endrigo.

A seguire, il testo del brano.

La festa appena cominciata

È già finita

Il cielo non è più con noi

Il nostro amore era

l’invidia di chi è solo

Era il mio orgoglio la tua allegria

È stato tanto grande e ormai

Non sa morire

Per questo canto e canto te

La solitudine

che tu mi hai regalato

Io la coltivo come un fiore

Chissà se finirà

Se un nuovo sogno

la mia mano prenderà

Se a un’altra io dirò

Le cose che dicevo a te

Ma oggi devo dire che

Ti voglio bene

Per questo canto e canto te

È stato tanto grande

e ormai non sa morire

Per questo canto e canto te

Chissà se finirà

Se un nuovo sogno

la mia mano prenderà

Se a un’altra io dirò

Le cose che dicevo a te

Ma oggi devo dire che

Ti voglio bene

Per questo canto e canto te

È stato tanto grande

e ormai non sa morire

Per questo canto e canto te.