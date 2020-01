Elodie, This is Elodie, il nuovo album esce il 7 gennaio 2020: "E' quello che sono in questo momento"

Di Alberto Graziola martedì 7 gennaio 2020

Elodie sarà tra le 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020.

Andromeda è il titolo del brano inedito che presenterà sul palco del teatro Ariston. Ma i progetti per l'artista non sono finiti qui e, in queste ore, Elodie ha annunciato l'uscita del suo nuovo disco, This is Elodie, disponibile dal 7 febbraio 2020 (e in pre-order dal 31 gennaio prossimo).

Inoltre, nell'attesa di poter ascoltare il suo nuovo pezzo, Elodie rilascerà un nuovo singolo, insieme a Gemitaiz, in uscita proprio a mezzanotte, fra poco ore. Il titolo del brano è "Non è la fine"

“THIS IS ELODIE”, il mio nuovo album sarà fuori su tutte le piattaforme digitali ‪il 31 GENNAIO‬ (il cd sarà disponibile dal ‪7 febbraio‬). 🖤 Domani fuori ‪a mezzanotte‬ la prima anticipazione “Non è la fine (feat @thetruegemitaiz)”. In bio trovate il link per il preorder e presave. Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento 🤍

Sono passati tre anni dal suo ultimo lavoro in studio, Tutta colpa mia, sempre pubblicato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con l'omonimo brano.

Nei mesi scorsi, però, Elodie è rimasta ai vertici delle classifiche grazie ad alcuni brani di grande successo e riscontro, da Nero Bali (insieme a Michele Bravi) fino a Margarita, con il featuring di Marracash, sua attuale fidanzato.